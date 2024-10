Plus de 518 000 $ à la Ville de Repentigny pour l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles

REPENTIGNY, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une subvention de 518 193 $ à la Ville de Repentigny pour l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Les équipements de collecte subventionnés ont permis de desservir 36 426 unités d'occupation résidentielles de Repentigny, dont la collecte des matières organiques a débuté en octobre 2018. Les matières organiques collectées, de l'ordre de 12 166 tonnes par an, sont acheminées à une plateforme de compostage.

« On le sait aujourd'hui, la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement est une manière efficace de lutter contre les changements climatiques. Pour les citoyennes et les citoyens, la collecte résidentielle des matières organiques est une façon simple d'y contribuer. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec encourage les municipalités et les villes de toutes les régions à se doter d'un tel système. Déjà, dans l'ensemble du Québec, on constate les impacts positifs du compostage municipal et le vif intérêt qu'il suscite. Je félicite la Ville de Repentigny d'avoir posé un geste à la fois positif pour l'environnement et porteur d'espoir pour les générations à venir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ce soutien financier est un autre bel exemple de l'engagement de notre gouvernement à protéger l'environnement et à participer activement à la lutte contre les changements climatiques au Québec. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un défi collectif que nous devons relever pour notre bien et celui des générations futures. Je remercie la Ville de Repentigny pour sa volonté de réduire son empreinte écologique, tout en offrant des services de proximité et de qualité à la communauté. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement du Québec pour ce soutien financier. Ce projet est essentiel pour réduire la quantité de déchets envoyés dans les sites d'enfouissement et pour transformer ces matières en compost, une ressource précieuse pour enrichir nos sols. En encourageant nos citoyens à trier leurs déchets et à adopter des habitudes plus écologiques, nous renforçons une véritable culture de développement durable au sein de notre communauté. »

Nicolas Dufour, maire de Repentigny

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, les matières organiques constituent environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance au Québec, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

par année. Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la SVMO en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 milliard de dollars lui est accordée.

