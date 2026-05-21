Hydro-Québec lance un nouveau programme de financement en collaboration avec la Banque de l'infrastructure du Canada et la Banque Nationale du Canada

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Hydro-Québec est heureuse d'annoncer, grâce à l'implication de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et de la Banque Nationale du Canada, la mise en place d'un programme de financement flexible de plus de 5 milliards de dollars, destiné à des projets éoliens structurants réalisés en partenariat avec des communautés autochtones, afin de soutenir la prise de participation de celles-ci dans ces projets de grande envergure.

Ce programme s'adresse aux communautés autochtones ayant conclu une entente de partenariat avec Hydro-Québec dans le cadre de sa Stratégie de développement éolien, pour des projets pouvant atteindre plus de 1 000 MW et dont l'achèvement est prévu au plus tard le 31 décembre 2036. Il s'agit d'un premier jalon qui permettra aux communautés de devenir partenaires-investisseurs dans des projets de nouvelles infrastructures énergétiques et d'obtenir des revenus autonomes récurrents, pouvant être investis selon leurs priorités. En levant une barrière importante à la participation, ce programme contribue à faire émerger un nouveau modèle de développement énergétique fondé sur des partenariats économiques durables avec les Premières Nations et les Inuit.

Le financement de plus de 5 G$, mis à leur disposition grâce à l'offre complémentaire de la Banque de l'infrastructure du Canada et de la Banque Nationale, est réparti entre des prêts de construction et des prêts en capitaux propres, ceux-ci pouvant aller jusqu'à 1,3 G$.

L'investissement de la Banque de l'infrastructure du Canada sera effectué au moyen de deux instruments financiers : Le prêt de construction pouvant représenter jusqu'à 20 % des coûts du projet et être remboursé principalement à l'aide des crédits d'impôt fédéraux ; Le prêt IPA ( Initiative pour la participation autochtone ) couvrant jusqu'à 90 % de la contribution en capitaux propres requise, avec un plafond de 100 M$ par projet.

sera effectué au moyen de deux instruments financiers : La Banque Nationale du Canada offre, pour sa part, un programme de financement garantissant le 10 % résiduel pour rendre disponible jusqu'à 100 % du financement par capitaux propres.

Ces solutions flexibles peuvent être utilisées de manière complémentaire ou indépendante, sans obligation d'adhésion. En tant qu'initiatrice du programme, Hydro-Québec travaillera avec les communautés et les accompagnera, si elles le désirent, dans leurs démarches auprès des institutions financières.

Citations

« Avec ce programme de financement, Hydro-Québec souhaite faciliter l'accès des communautés autochtones à des leviers financiers adaptés à leurs besoins. Lors des consultations menées dans le cadre de la mise en place de la Stratégie de réconciliation économique et de renforcement des relations avec les Premières Nations et les Inuit, elles nous ont clairement exprimé leur volonté de participer davantage aux grands projets énergétiques du Québec. Ce programme répond concrètement à cette demande et témoigne clairement de notre volonté de donner à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent contribuer avec nous au développement énergétique du Québec la possibilité de le faire. Nous sommes fiers d'avoir réuni des partenaires majeurs pour élaborer cette solution. »

Claudine Bouchard

Présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

« Le programme d'Hydro-Québec s'inscrit dans la stratégie de la BIC visant à mobiliser des capitaux flexibles et à long terme afin de favoriser la participation autochtone dans les grands projets d'infrastructures. En adaptant les structures de financement aux revenus générés par les projets, les communautés autochtones peuvent participer en tant que partenaires financiers tout en contribuant à la mise en œuvre rapide de projets d'énergie renouvelable à grande échelle qui renforcent le système énergétique de la province. »

Ehren Cory

Président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« La Banque Nationale est fière de contribuer à faire avancer des projets éoliens structurants aux côtés d'Hydro-Québec et de la BIC. Ce programme novateur s'inscrit dans notre engagement à appuyer les communautés autochtones dans leur prise de participation dans des projets de grande envergure et permet à la Banque de soutenir l'expansion de la production d'Hydro-Québec au moyen de sources d'énergie renouvelables, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité énergétique du Québec. »

Laurent Ferreira

Président et chef de la direction, Banque Nationale du Canada

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Hydro-Québec, Relations avec les médias, [email protected], Tél.: 514 289-5005; Banque de l'infrastructure du Canada, Relations avec les médias, [email protected], Tél. : 416-347-3358; Banque Nationale du Canada, Merick Seguin, Conseiller principal, Affaires publiques, [email protected], Tél. : 514 394-8584