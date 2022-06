Plus de 440 M$ en infrastructures en enseignement supérieur

QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'améliorer l'accessibilité aux études supérieures pour les futures cohortes d'étudiantes et d'étudiants, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui un investissement total de plus de 440 millions de dollars pour permettre à cinq établissements d'enseignement supérieur d'amorcer ou de poursuivre leur projet d'infrastructure. Les projets d'infrastructures visent à augmenter l'espace en vue de répondre à l'augmentation prévue des clientèles étudiantes.

Par ailleurs, la ministre McCann a profité de l'occasion pour confirmer que le Cégep de Chicoutimi recevrait aussi une aide financière d'un peu plus de 10,8 millions de dollars pour faire l'acquisition de matériel à la suite de l'actualisation du programme d'études Techniques de pilotage d'aéronefs, autorisée l'automne dernier.

L'aide financière totale est répartie de cette façon :

Établissement

d'enseignement Objectif Aide financière Université de Montréal Autorisation de réaliser le projet majeur Roger-Gaudry

et Marie-Victorin et réaménagement 352 800 000 $ Polytechnique Montréal Élaboration du dossier d'affaires du projet d'acquisition

et d'agrandissement par Polytechnique Montréal du

pavillon J.-A.-Bombardier et réaménagement des

espaces libérés du pavillon principal ET Acquisition de la partie du pavillon J.-A.-Bombardier

appartenant à l'Université de Montréal, dans le cadre

du projet Polytechnique Montréal Acquisition,

agrandissement et réaménagement 16 600 000 $ ET 49 500 000 $ Cégep Édouard-

Montpetit Élaboration du dossier d'affaires pour le projet d'ajout

d'espace et de réaménagement des cliniques-écoles à

Longueuil 17 127 000 $ Cégep régional de

Lanaudière - campus de

Terrebonne Élaboration d'un dossier d'opportunité pour le projet

d'ajout d'espace au campus de Terrebonne 2 000 000 $ Cégep de

Saint-Hyacinthe Élaboration d'un dossier d'opportunité pour le projet

d'ajout d'espace 2 000 000 $ Cégep de Chicoutimi Achat de matériel pour le programme Techniques de pilotage

d'aéronefs 10 800 000 $



Citation :

« Cet engagement est une autre preuve de la volonté de notre gouvernement de faire de l'enseignement supérieur un levier incontournable pour le développement économique du Québec. Ces projets, qui visent à augmenter l'accessibilité aux études, permettront à davantage d'étudiantes et d'étudiants de suivre une formation de qualité dans un environnement moderne et adapté aux besoins du marché. L'éducation est une priorité pour nous et c'est par des choix concrets comme ceux-ci que nous le démontrons. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Montréal se classe parmi les meilleures villes universitaires au monde et il nous faut maintenir ce statut. Grâce aux projets d'infrastructure de Polytechnique Montréal et de l'Université de Montréal, qui sont essentiels pour combler les déficits d'espace, nous allons maintenir l'attractivité et la compétitivité de ces deux établissements universitaires francophones de notre métropole. Avec le soutien de notre gouvernement, ces deux établissements phares pourront continuer d'accueillir convenablement des étudiants d'ici et d'ailleurs et de former la relève au Québec. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Grâce à ce financement, le gouvernement du Québec soutient le passage au dossier d'affaires pour les projets du Cégep Édouard-Montpetit et de Polytechnique Montréal et permet la mise à l'étude des projets du Cégep régional de Lanaudière et du Cégep de Saint-Hyacinthe .

. Les projets sont inscrits au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032 pour répondre à l'augmentation prévue des clientèles étudiantes.

Le projet de l'Université de Montréal consiste à réaménager les espaces laissés vacants sur le site de la montagne à la suite du déménagement de plusieurs départements au Complexe des sciences. Ainsi, les pavillons Roger-Gaudry et Marie-Victorin feront l'objet de travaux majeurs pour permettre d'offrir aux étudiants des environnements d'apprentissage et de recherche stimulants, à la fine pointe de la technologie.

Le projet de Polytechnique Montréal consiste, quant à lui, à acquérir la partie de l'Université de Montréal du pavillon J. Armand-Bombardier, à l'agrandir et à réaménager ses locaux ainsi qu'à rénover des secteurs vétustes du pavillon principal de Polytechnique. Ces travaux permettront de former nos futurs ingénieurs dans des espaces adéquats et répondant à leurs besoins, notamment en matière de laboratoires lourds. Il s'agit d'une occasion intéressante qui met de l'avant l'importance d'optimiser l'utilisation de nos espaces universitaires existants.

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]