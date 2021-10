Plus de 420 000 $ pour le cancer - La 4e édition de La marche du Grand défoulement, un succès sur toute la ligne !

« C'est un rassemblement très fort en émotions puisqu'on rend hommage aux survivants du cancer, mais aussi à tous ceux qui nous ont quittés », s'est exprimée Guylaine Tanguay, porte-parole de la FQC. « Chaque participant a une motivation personnelle pour venir se défouler à La marche, mais nous avons tous un objectif commun : le bien-être des personnes atteintes de cancer »

La marche du Grand défoulement, un levier nécessaire pour assurer la pérennité de la Fondation québécoise du cancer

La Fondation québécoise du cancer a reçu plus de 6 000 dons lors de cette 4e édition. « Grâce à cette vague de générosité, nous pouvons maintenir et même bonifier nos services. Nous tenons à remercier sincèrement les participants de La marche et nos fidèles partenaires et alliées. », déclare Marco Décelles, directeur général de la FQC.

Le montant amassé, 422 265 $, permettra aux personnes atteintes de vivre pleinement, malgré la maladie, que ce soit par l'entremise de ses Centres d'hébergement, de sa Ligne Info-cancer, de ses services de jumelage téléphonique, de massothérapie, de kinésiologie ou encore d'art-thérapie.

Des services qui jouent un rôle majeur dans le quotidien de celles et ceux qui doivent composer avec un cancer

« Les séances d'art-thérapie m'ont permis de rencontrer des personnes merveilleuses qui ont su à leur manière et avec leur expérience m'aider à traverser la tempête », raconte Judith Lafaille, ambassadrice de La marche du Grand défoulement à Montréal et survivante d'une tumeur cérébrale. « La bande d'art-thérapie a été pour moi une véritable bouée de sauvetage ; une douce transition m'aidant à accepter ma nouvelle vie. »

Convaincue de l'impact positif qu'a la Fondation québécoise du cancer, la jeune femme de 29 ans a ainsi amassé plus de 10 000 $ lors de cette 4e édition.

« Donner à la Fondation, c'est donner espoir et réconfort à des milliers de personnes atteintes d'un cancer ainsi qu'à leur famille », explique-t-elle.

__________________ 1En partenariat avec la Fondation Maxime-Letendre 2En partenariat avec l'Association du cancer de l'Est du Québec

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

