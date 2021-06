Plus de 400 participants à l'ouverture du 28e Congrès de la FEESP-CSN

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le 28e Congrès de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui réunit jusqu'à vendredi 400 participantes et participants, a été lancé aujourd'hui en mode virtuel sous le thème « Essentiel-le-s plus que jamais! ».

Les 65 000 membres FEESP-CSN œuvrent au quotidien auprès de la population, notamment dans les secteurs municipal, de l'éducation, du transport public, scolaire et de marchandises, de la sécurité du public et des organismes gouvernementaux. « Ces travailleuses et ces travailleurs ont un rôle si indispensable que pratiquement tous les secteurs de la fédération ont été déclarés "services essentiels" au cours de la pandémie », a rappelé la présidente de la fédération, Nathalie Arguin, lors de son mot d'ouverture.

Que ce soit dans les milieux scolaires, au sein des services municipaux ou encore en matière de transport et de sécurité publique, « les membres de la FEESP étaient là pour trouver des solutions alors qu'il n'y en avait pas! », a rappelé la militante syndicale. Pendant que les ministères, la CNESST, la santé publique et d'autres organismes se renvoyaient la balle, ce sont les travailleuses et les travailleurs de services publics qui ont dû faire preuve d'imagination et de résilience pour trouver les solutions les plus appropriées afin de maintenir les services à la population, et ce, de façon sécuritaire pour toutes et tous. »

Au cours de la semaine, les congressistes auront à débattre et à adopter les orientations soumises par le comité exécutif de la fédération ainsi que la proposition budgétaire pour le prochain mandat. Des séances de travail en ateliers permettront aux membres de se prononcer sur les enjeux de santé et sécurité au travail, de télétravail, de mobilisation et de vie syndicale, ainsi que ceux reliés à la relance post-COVID. Les délégué-es auront également l'occasion d'échanger cette semaine sur deux dossiers chauds de l'actualité politique : les négociations des membres du secteur public ainsi que la réforme des lois en matière de santé et sécurité au travail.

Le 28e Congrès de la FEESP-CSN se conclura vendredi avec l'installation des nouveaux dirigeants et dirigeantes de la fédération.

Rappelons que la Fédération des employées et employés de services publics représente plus de 65 000 membres, regroupés au sein de 425 syndicats affiliés, œuvrant dans de multiples secteurs d'activité, tels que l'éducation, le transport, l'énergie, l'environnement, la sécurité, les sociétés d'État, ainsi que les milieux municipal et communautaire.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Jason Brochu-Valcourt, Cell.: 438 989-3220, [email protected]

Liens connexes

https://feesp.csn.qc.ca/