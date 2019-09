Plus de 4 PME québécoises sur 10 ont fait une demande de financement externe en 2017

En 2017, 31,2 % des PME du Québec ont fait une demande de financement par emprunt. Cette proportion est plus élevée que celles des quatre autres formes de financement externe : le crédit commercial (9,1 %), la location-acquisition (7,3 %), le financement gouvernemental (5,9 %) et les capitaux propres (0,6 %).

Quant à la répartition du montant total de financement externe accordé aux PME, l'emprunt domine également avec une part de plus de 85 %, comparativement à 5,1 % pour la location-acquisition, à 5,0 % pour le crédit commercial, à 3,6 % pour les capitaux propres et à 0,8 % pour le financement gouvernemental.

Le principal motif de la demande d'emprunt en 2017 demeure le financement du fonds de roulement ou du fonds d'exploitation (58,4 % des cas).

La taille des PME et leurs pratiques en matière de propriété intellectuelle, d'innovation ou d'adoption des technologies influencent la demande en financement externe.

En 2017, la proportion des entreprises ayant fait une demande de financement externe était plus élevée que celle de l'ensemble des PME pour les PME :

ayant entre 250 et 499 employés (75,7 %);

499 employés (75,7 %); possédant une propriété intellectuelle (notamment 73,2 % pour des brevets);

ayant comme activité principale l'agriculture et les autres industries primaires (68,7 %);

ayant adopté de nouvelles technologies (notamment 61,9 % pour la planification des ressources de l'entreprise);

ayant innové (notamment 58,5 % pour l'innovation en commercialisation).

Inversement, les PME appartenant majoritairement aux minorités visibles (22,7 %), les PME non constituées en sociétés (23,3 %) et les PME ayant entre un et quatre employés (32,2 %) ont toutes affiché un taux de demande significativement inférieur à celui de l'ensemble des PME au Québec.

Le bulletin Science, technologie et innovation en bref accompagne la mise à jour, pour l'année 2017, des données sur la demande de financement des PME diffusées sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec et tirées de la portion québécoise de l'Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises, 2017, réalisée par Statistique Canada.

______________________________ 1 Par financement externe, on entend l'une ou l'autre forme de financement suivante : l'emprunt, la location-acquisition, le crédit commercial, les capitaux propres ou le financement gouvernemental. Les capitaux propres incluent toute demande de nouveau financement ou de financement supplémentaire effectuée auprès d'investisseurs externes en échange d'une participation dans l'entreprise.

