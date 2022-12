Plus de 4,6 millions $ pour La guignolée des médias dans tout le Québec

La 22e édition a ainsi récolté 800 000 $ de plus que l'an dernier

MONTRÉAL, le 30 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'édition 2022 de La guignolée des médias a récolté 4 665 690 $ pour soutenir des milliers de familles aux prises avec l'insécurité alimentaire. Ce montant surpasse de plus de 800 000 $ les 3,8 millions $ recueillis l'an dernier. Il représente un résultat inespéré dans le contexte inflationniste actuel. Une telle somme porte à 57,6 millions $ l'aide financière versée à une centaine d'organismes et de comptoirs d'aide alimentaire depuis 2001, sans oublier les milliers de kilos de nourriture distribués.

Encore une fois, les Québécois ont répondu à l'appel soutenu des médias en démontrant une générosité remarquable et un esprit d'entraide exemplaire. Au nom des bénéficiaires, l'équipe de La guignolée des médias les remercie du fond du cœur.

Des milliers de mercis

Un merci tout spécial est aussi offert à Maxi et Provigo, partenaires de La guignolée des médias depuis 2010. Sans leurs employés dévoués et leurs clients, notre collecte annuelle n'aurait pas le même impact. Cette année, la somme de 536 996 $ y a été récoltée partout au Québec. Merci également aux bénévoles. Année après année, ils sont au rendez-vous. Leur participation est essentielle.

Pour leur part, les médias de partout au Québec ont encore apporté un soutien exceptionnel. Ils sensibilisent leurs publics respectifs à l'insécurité alimentaire en plus de présenter les publicités de La guignolée des médias. Enfin, un immense merci à nos cinq porte-paroles : Marie-Claude Barrette, Michel Bherer, Lindsay Brun, Marina Orsini et Valérie Roberts, qui ont fait rayonner la cause avec énergie.

Plus que quelques heures pour donner

Il est encore temps de contribuer à cette belle initiative d'entraide. Ainsi, jusqu'au samedi 31 décembre, à 23h59, vous pouvez :

- Texter NOEL au 20222 pour un don de 10 $;

- Verser un don en argent ou en denrées non périssables dans les épiceries Maxi et Provigo.

Il est par ailleurs possible de donner n'importe quand durant l'année à guignolee.ca.

De la générosité dans toutes les régions

Voici les montants amassés dans nos 16 régions depuis le vendredi 25 novembre 2022 et en date du vendredi 30 décembre 2022. Ces sommes ne comprennent pas les dons en ligne (894 321 $), par texto (35 220 $) et ceux chez Maxi et Provigo (536 996 $), dont la répartition n'est pas complétée.



2022

2021 Abitibi-Témiscamingue 290 872 $

257 720 $ Chaudière-Appalaches / Granit 52 430 $

51 098 $ Côte-Nord 236 702 $

263 273 $ Estrie / Centre-du-Québec 213 351 $

179 490 $ Gatineau 44 619 $

39 857 $ Lanaudière 75 716 $

32 552 $ Laurentides 512 028 $

288 000 $ Laval 95 650 $

82 877 $ Mauricie 195 000 $

160 280 $ Montérégie 8 226 $

5 485 $ Montérégie / Rive-Sud de Montréal 300 000 $

315 000 $ Montérégie-Ouest / Suroît 100 000 $

111 704 $ Montréal 224 941 $

83 823 $ Québec 537 100 $

168 483 $ Saguenay-Lac-St-Jean 260 766 $

272 381 $ Vallée du Richelieu 51 752 $

66 485 $



La mission de La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 57,6 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre à tous de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

