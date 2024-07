Plus de 4,1 M$ pour améliorer l'offre de transport collectif à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de plus de 4,1 M$ pour soutenir la Société de transport de Sherbrooke (STS) afin qu'elle puisse améliorer son offre de transport collectif.

De cette somme, un montant de plus de 1,8 M$ permettra l'acquisition d'un nouveau logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Le projet vise à améliorer la sécurité des opérations de transport et à renforcer l'efficacité et la rapidité d'intervention des équipes de maintenance.

La STS recevra également une bonification de plus de 2,3 M$ pour soutenir le développement de l'offre de transport collectif sur son territoire. Cette aide s'additionne aux sommes lui ayant déjà été versées pour les années 2022 et 2023, ce qui porte à 8,5 M$ le soutien total du gouvernement du Québec pour la période.

Citations

« Par ces investissements, le gouvernement du Québec démontre son soutien envers les organismes de transport collectif et les municipalités dans le développement de leur offre de transport en commun. Ces efforts permettent de développer notre économie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en plus d'offrir à nos citoyens des déplacements plus efficaces et agréables. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les transports repose notamment sur des systèmes de transport collectif bien développés. En soutenant la Société de transport de Sherbrooke, nous traçons la voie vers une mobilité dans laquelle chaque citoyen, quels que soient ses besoins, peut profiter d'un transport respectueux de l'environnement, et contribue ainsi à l'atteinte de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques établis dans le Plan pour une économie verte 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, il est plus que jamais impératif de trouver des moyens efficaces et viables de se déplacer autrement qu'en voiturage en solo. J'ai la sincère conviction que la mise au point de solutions de transport collectif sécuritaires et axées sur les besoins des gens permettra de réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement des individus. Par l'octroi de ces sommes, nous contribuons substantiellement à l'atteinte de nos objectifs en matière de développement durable et de protection de l'environnement. »

André Bachand, député de Richmond

« Pour que la population opte davantage pour des modes de déplacement actifs, l'offre de transport collectif doit être au rendez-vous. À Sherbrooke, la STS est une partenaire de premier plan pour la réussite de nos objectifs environnementaux. L'annonce d'aujourd'hui est une autre belle preuve de la volonté de notre gouvernement de conjuguer efficacité et durabilité en matière de mobilité. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« À Sherbrooke, le secteur des transports est responsable de plus de 50 % des émissions de gaz à effet de serre. Le financement du transport en commun constitue un levier incontournable pour atteindre les cibles de réduction que nous nous sommes collectivement fixées. À cet égard, je remercie le gouvernement du Québec de contribuer aux efforts de notre administration et de la Société de transport de Sherbrooke, qui ont choisi d'axer l'offre sur la mobilité durable afin que les Sherbrookoises et Sherbrookois puissent utiliser un mode de transport autre que l'automobile pour leurs déplacements. »

Éveline Beaudin, mairesse de Sherbrooke

« En cohérence avec notre vision, ces investissements significatifs vont nous permettre de poursuivre le déploiement de notre plan stratégique 2023-2032 et de bonifier l'offre de service aux usagers du transport en commun partout sur notre territoire. La Société de transport de Sherbrooke a des objectifs ambitieux et souhaite entrer en véritable concurrence avec l'auto solo. »

Laure Letarte-Lavoie, présidente de la Société de transport de Sherbrooke

Faits saillants

Depuis 2018, le gouvernement du Québec soutient la Société de transport de Sherbrooke par l'intermédiaire de ses divers programmes, à hauteur de plus de 133 M$, incluant les 4,1 M$ annoncés aujourd'hui.

par l'intermédiaire de ses divers programmes, à hauteur de plus de 133 M$, incluant les 4,1 M$ annoncés aujourd'hui. L'enveloppe de 1,8 M$ a été octroyée dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP), qui a pour objectif général de préserver, d'améliorer et de développer les réseaux de transport collectif.

Le Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) est un programme du Plan pour une économie verte 2030. Il vise à accroître l'utilisation du transport collectif sur l'ensemble du territoire québécois par l'amélioration des services et par la promotion des modes de transport autres que l'automobile. L'enveloppe octroyée à la STS pour les années 2022 et 2023 a été bonifiée de 2,3 M$, ce qui fait passer l'aide totale pour ces années à 8,5 M$.

