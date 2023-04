Plus de 365 000 $ pour favoriser le dialogue entre les générations

QUÉBEC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, annoncent qu'une somme de 365 643 $ est allouée à 9 organismes dans le cadre du programme Échanges entre les générations pour la période 2022-2023. Cette aide financière permettra notamment à une dizaine d'étudiants d'habiter gratuitement dans une résidence pour personnes aînées en échange de faire du bénévolat auprès de celles-ci.

Ces projets s'inscrivent dans le plan d'action Un Québec pour tous les âges, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Responsable du déploiement de cette mesure, le Secrétariat à la jeunesse soutient, depuis 2018, des initiatives qui entretiennent, voire resserrent, les liens entre les générations.

Citations

« Je salue cette formidable initiative qui va rapprocher les générations. Dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030, notre gouvernement souligne sa préoccupation quant à l'équité de traitement entre les différents groupes d'âge. La transmission des expériences de vie est primordiale dans notre société, nous devons beaucoup à nos personnes aînées et nous devons soutenir la jeunesse qui veut gagner en autonomie. Échanger avec d'autres groupes d'âge, c'est bénéficier des expériences de vie, c'est prendre des conseils et penser autrement. Pour trouver des solutions qui mobilisent et qui servent l'ensemble des citoyennes et des citoyens, il est essentiel d'encourager les rapports sociaux harmonieux et le dialogue intergénérationnel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Les avantages à tirer du programme Échanges entre les générations sont tout aussi intéressants pour ces gens qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui que pour nos jeunes. Nous pouvons nous réjouir de savoir que les relations positives qui se créent entre eux au fil du temps sont teintées par la solidarité et la compréhension mutuelle de la réalité de l'autre. C'est un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Lien connexe

Un Québec pour tous les âges : le plan d'action 2018-2023

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux @SAJQC

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388