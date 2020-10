Plus de 35 millions de dollars versés aux producteurs de foin dans le cadre du Programme d'assurance récolte

Ce deuxième paiement est essentiellement attribuable aux pertes de quantité de la 2e fauche et de la 2e période de croissance des pâturages. Ces pertes résultent de la sécheresse ayant prévalu en juin et juillet. Cet apport de liquidité permettra aux entreprises affectées de poursuivre leurs activités et d'acquitter leur contribution au Programme d'assurance récolte.

Ce deuxième paiement ne constitue pas le règlement final. D'autres analyses sont en cours pour la 3e fauche et la 3e période de croissance des pâturages ainsi que pour les situations particulières et exceptionnelles. D'autres montants sont à prévoir.

Le Programme d'assurance récolte couvre 5 380 producteurs de foin et de pâturages en 2020 et 331 millions de dollars de valeurs assurées.

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les producteurs agricoles pour traverser ces moments difficiles. En devançant le second versement du Programme d'assurance récolte, la Financière agricole agit concrètement pour les aider à se remettre du manque de foin dû à la sécheresse et leur fournir des liquidités supplémentaires. Nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour que les agriculteurs aient le soutien nécessaire et pour que notre agriculture demeure résiliente pendant ces moments difficiles. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Face aux aléas climatiques qui ont affecté plusieurs récoltes cette année, la Financière agricole a déployé, dès les premiers mois, les mesures de soutien offertes par son Programme d'assurance récolte aux producteurs touchés. Jusqu'à présent, plus de 35 millions de dollars ont été versés pour la protection foin et pâturages et plus de 45 millions de dollars pour l'ensemble des protections d'assurance récolte. Nous entendons continuer notre travail avec les entreprises agricoles pour les aider à poursuivre leurs activités ».

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

