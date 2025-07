La Financière agricole du Québec dépose - le bilan de mi-saison 2025 de l'assurance récolte

LÉVIS, QC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison du Programme d'assurance récolte pour l'ensemble du Québec. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures dans la province. Il fait également le point sur la survie hivernale des plantes pérennes et des abeilles ainsi que sur l'ensemencement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes.

Portrait provincial - Faits marquants en date du 3 juillet

Hiver

Hiver plus chaud que la normale avec un couvert de neige plus faible au sud de la province et plus important en périphérie.

Bonne ou très bonne survie hivernale pour les céréales d'automne, les prairies, les petits fruits et les pommiers.

Survie variable allant de faible à moyenne pour les abeilles selon les producteurs. Quelques colonies décimées en raison de maladies.

Printemps

Saison de production de sirop d'érable plus longue et plus tardive que la normale, entrecoupée de périodes trop chaudes ou trop froides pour la coulée. Bon rendement et bonne qualité dans toutes les régions.

Précipitations fréquentes combinées à des températures froides retardant le début des travaux aux champs et nuisant à l'avancement des semis. Plusieurs prorogations de date limite de semis accordées pour les céréales de printemps, le maïs-grain, le soya, le canola, les légumes de transformation, les cultures maraîchères et émergentes ainsi que pour les pommes de terre dans la majorité des régions.

Conditions de surplus d'eau et de manque de chaleur propices à la présence de maladies, de pourriture et d'insectes. Dommages par la mouche du semis nécessitant des resemis.

Au contraire, en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais, période caractérisée par un déficit hydrique affectant particulièrement les prairies de graminées et les pâturages.

Été

Retard de croissance notamment pour les cultures maraîchères et les légumes de transformation en raison des semis tardifs.

Mois de juin avec des températures élevées favorables au développement des cultures. Belle saison en perspective pour les céréales d'automne.

juin avec des températures élevées favorables au développement des cultures. Belle saison en perspective pour les céréales d'automne. Levée hétérogène selon les champs et les régions. Meilleure levée observée dans les champs de grandes cultures semés à partir de la fin mai.

Première fauche de foin échelonnée sur une plus longue période que la normale en raison des précipitations fréquentes. En cours dans la majorité des régions et terminée en Montérégie. Deuxième fauche commencée en Montérégie et en Outaouais. Rendement et qualité prévus généralement bons.

Récolte des fraises en cours dans toutes les régions avec une bonne qualité. Mûrissement accéléré des fruits en raison des vagues de chaleur du mois de juin. Fruits de petits calibres observés et présence de maladies en Montérégie.

Quelques cas de brûlure bactérienne signalés pour des pommiers en Estrie, dans les Laurentides et en Montérégie. Traitements effectués pour le contrôle de la maladie.

Plusieurs épisodes de pluie abondante, de vents forts et d'orages à partir de la mi-juin.

En date du 15 juillet, le nombre d'avis de dommages au Programme d'assurance récolte s'élevait à 2 676 comparativement à :

1 643 à la même période en 2024;

2 914 en moyenne pour les 5 dernières années à la même période.

Les indemnités versées à ce jour sont de 3 446 591 $.

Pour en connaître davantage, consultez L'état des cultures de la FADQ.

Citation

« La Financière agricole offre différents programmes qui soutiennent les entreprises agricoles dans la gestion de leurs risques. Ce bilan de mi-saison brosse un portrait des cultures de nos régions et des dommages causés par les aléas climatiques. Soutenir le milieu agricole est la raison d'être de notre organisation. Lorsque les phénomènes naturels compromettent les récoltes de nos producteurs et productrices, nos programmes et notre accompagnement personnalisé reflètent notre engagement. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

Informations complémentaires

Portrait des régions - Faits marquants en date du 3 juillet

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

Bonne survie à l'hiver pour les prairies et les céréales d'automne.

Début de saison tardif, plutôt froid, sec et venteux entraînant : un retard de croissance pour le fourrage (surtout les graminées); une période d'ensemencement plus tardive pour les céréales et les protéagineuses, mais dans de bonnes conditions de sol. Manque de pluie affectant la levée et le début de croissance des cultures; une présence accrue de mauvaises herbes.

Première fauche de foin s'effectuant dans la période habituelle, avec un rendement à surveiller dans la plupart des secteurs, en lien avec le manque de chaleur et de pluie.

Bas-Saint-Laurent

Rendement et qualité supérieurs à la normale pour le sirop d'érable. Départ hâtif de la coulée pour la majorité des producteurs acéricoles de la région.

Conditions climatiques hivernales relativement favorables à la survie des plantes pérennes.

Préparation du sol difficile, semis tardifs pour la plupart des producteurs dans des conditions plutôt variables (pluvieuses et froides). Des prorogations de date limite de semis accordées.

Croissance des plantes affectée par les précipitations fréquentes.

Rendement prévu de la première fauche supérieur à la moyenne en raison des précipitations favorables. Qualité dans la normale. Maturité atteinte rapidement grâce aux quelques jours de fortes chaleurs, particulièrement pour les graminées.

Bonne repousse de la deuxième fauche favorisée par les précipitations fréquentes.

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Rendement et qualité du sirop d'érable légèrement supérieurs à la moyenne.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères, des céréales d'automne et des pommiers. Très bonne survie dans les fraisières. Mortalité importante des abeilles, mais non généralisée.

Retard des ensemencements et de la croissance dans la majorité des cultures en raison des précipitations fréquentes et abondantes ainsi que du manque de chaleur de la fin mai et de juin.

Première fauche de foin dans la période habituelle, mais accusant un retard de maturité relié au manque de chaleur. Rendement prévu dans la moyenne et qualité supérieure à la normale.

Centre-du-Québec

Bon rendement et bonne qualité pour le sirop d'érable.

Mortalité hivernale importante de certaines colonies d'abeilles.

Bonne survie hivernale du foin et des pâturages. Rendement de la première fauche estimé dans la moyenne et de bonne qualité.

Bonne survie hivernale pour les céréales d'automne. Bons rendement et qualité prévus.

Déroulement des semis difficile et retardé à cause des pluies abondantes et des températures froides.

Levée hétérogène dans de nombreuses cultures en raison des conditions de début de saison.

Côte-Nord

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères et des bleuetiers.

Retard des ensemencements dans la majorité des cultures en raison des précipitations fréquentes et abondantes de la fin mai et de juin.

Première fauche de foin dans la période habituelle, maturité variable, rendement prévu dans la moyenne et qualité supérieure à la normale.

Estrie

Rendement de sirop d'érable supérieur à la normale et qualité dans la normale.

Bonne survie hivernale des plantes fourragères, des céréales d'automne et des jeunes pommiers.

Mortalité des abeilles au cours de la période hivernale légèrement inférieure à la normale.

Semis commencés un peu en retard en raison des conditions climatiques moins favorables. Dommages dans plusieurs champs semés à la mi-mai à la suite d'orages survenus le 17 mai.

Croissance non uniforme du soya et du maïs-grain. Certains champs affectés par la fonte de semis et les insectes ravageurs de sol.

Rendement et qualité prévus de la première fauche de foin dans la normale. Resemis de plusieurs centaines d'hectares de foin endommagés par les fortes pluies.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Rendement et qualité du sirop d'érable supérieurs à la moyenne.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères en général. Cependant, quelques cas de gel hivernal déclarés dans certains secteurs.

Préparation du sol difficile, semis tardifs pour la plupart des producteurs dans des conditions plutôt variables (pluvieuses et froides). Des prorogations de dates limite de semis accordées.

Première fauche de foin dans la période habituelle. Rendement et qualité prévus près de la normale.

Lanaudière

Rendement et qualité du sirop d'érable supérieurs à la normale. Coulée plus tardive qu'à l'habitude.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères et des céréales d'automne. Mortalité hivernale variable des abeilles.

Retard dans les semis en raison des nombreuses précipitations reçues aux mois de mai et de juin. Prorogations de dates limites de semis accordées et reprises de semis nécessaires.

Rendement et qualité prévus supérieurs à la normale pour la première fauche de foin.

Dommages par la mouche du semis signalés dans les légumes de transformation.

Laval-Laurentides

Rendement et qualité du sirop d'érable supérieurs à la normale. Coulée plus tardive qu'à l'habitude.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères, des céréales d'automne, des pommiers et des fraisières. Mortalité hivernale variable des abeilles.

Retard dans les semis en raison des nombreuses précipitations reçues aux mois de mai et de juin. Prorogations de dates limites de semis accordées et reprises de semis nécessaires.

Rendement et qualité prévus supérieurs à la normale pour la première fauche de foin.

Cas de nouaison défectueuse pour certains pommiers.

Mauricie

Production de sirop d'érable dans la moyenne et de bonne qualité.

Bonne survie hivernale des champs de foin et des pâturages ainsi que des céréales d'automne. Mortalité hivernale importante de certaines colonies d'abeilles.

Retard dans les semis lié à un surplus d'eau. Conséquemment, retard dans la croissance des cultures annuelles.

Rendement prévu de la première fauche de foin supérieur à la moyenne et qualité prévue dans la normale.

Montérégie

Rendement et qualité du sirop d'érable supérieurs à la moyenne. Début de coulée tardive et période de récolte plus longue que la normale.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères, des céréales d'automne, des fraises et des pommiers. Survie hivernale variable des colonies d'abeilles.

Champs de céréales d'automne homogènes avec un rendement prometteur, malgré quelques cas de verses localisés.

Retard important des ensemencements dans la majorité des cultures en raison du temps frais et des précipitations fréquentes et abondantes d'avril, de mai et de juin.

Levées inégales dans plusieurs champs de grandes cultures occasionnées par l'excès de pluie et le manque de chaleur. Reprises de semis dans certains champs.

Excès de pluie occasionnant des abandons et des reprises de semis dans les cultures maraîchères en Montérégie-Ouest.

Début de récolte hâtif des fraises et mûrissement accéléré dû aux vagues de chaleur. Rendements prévus variables généralement inférieurs à la normale. Fruits de plus petits calibres, mais de bonne qualité.

Première fauche de foin hâtive s'échelonnant en raison des pluies de juin. Rendement prévu supérieur à la moyenne et qualité prévue dans la normale.

Outaouais

Rendement et qualité du sirop d'érable supérieurs à la moyenne.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères et des pommiers. Quelques cas de gel hivernal dans les fraisières.

Levée inégale pour les céréales à pailles, le canola ainsi que le soya, causée par de courtes séquences de précipitations abondantes à la fin mai et en juin.

Première fauche de foin hâtive, rendement prévu dans la moyenne et qualité prévue supérieure à la normale.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères et des céréales d'automne. Quelques cas de gel hivernal et de gel de fleurs dans les bleuetières.

Mortalité hivernale des abeilles faible à moyenne.

Nombreux retards dans les semis dans la majorité des cultures causés par les précipitations fréquentes et abondantes.

Levée inégale dans certains champs de pommes de terre.

