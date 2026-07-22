Plus de 325 M$ investis en quelques jours : Longueuil confirme son statut de pôle aérospatial de calibre mondial

LONGUEUIL, QC, July 22, 2026 /CNW/ -- Alors que les grands acteurs mondiaux de l'aérospatiale sont réunis au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, les regards se tournent vers Longueuil. En moins d'une semaine, quatre annonces, dont des investissements de plus de 325 millions de dollars, ont confirmé qu'Espace Aéro, la zone d'innovation en aérospatiale du Grand Montréal et du Québec, et particulièrement le pôle Longueuil, est le lieu choisi par les entreprises, les établissements d'enseignement et les gouvernements pour bâtir l'aérospatiale de demain.

Investissement de 275 M$ de Pratt & Whitney Canada dans sa plus grande usine de fabrication; première phase de l'Aérocampus, grâce à un soutien gouvernemental pouvant atteindre 33 M$; mise en service au Centre technologique en aérospatiale (CTA) d'un banc d'essai unique au Canada pour l'aviation hybride et électrique, un projet de plus de 17 M$; lancement, avec l'appui financier du gouvernement du Canada, de la phase de validation du démonstrateur de vol hybride-électrique de RTX : c'est l'ensemble de l'écosystème de Longueuil, pôle incontournable de la zone d'innovation Espace Aéro, qui franchit un cap important.

Citations

« Ce qui se passe à Longueuil en ce moment est exceptionnel. En quelques jours, un fleuron mondial a choisi d'y consolider son siège mondial et sa plus grande usine, une grande école d'ingénierie a choisi d'y construire son pavillon de génie aérospatial et une infrastructure de recherche unique au pays y est entrée en service. Ce n'est pas un hasard : c'est le résultat d'une vision, celle de faire de Longueuil un environnement intégré de recherche, de formation et d'innovation capable de rivaliser avec les grands centres aérospatiaux nord-américains, le tout en partenariat et complémentarité avec les deux autres pôles d'Espace Aéro. Au moment où l'industrie mondiale est réunie au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, le message est clair : l'avenir de l'aérospatiale se construit chez nous », a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

« Ces annonces, prises ensemble, illustrent ce qui fait la force de Longueuil : ici, un étudiant peut se former à l'ÉNA, poursuivre au cycle supérieur en génie à l'ÉTS, contribuer à la recherche au CTA et faire carrière chez Pratt & Whitney Canada, le tout dans un rayon de quelques kilomètres. C'est cette chaîne complète, de la formation à la production, qui distingue Longueuil et le Grand Montréal et qui attire à la fois les grands donneurs d'ordres, les PME et la relève. Notre équipe à l'hôtel de ville, en collaboration avec nos partenaires, travaille chaque jour à renforcer cet écosystème. Les résultats sont au rendez-vous », a ajouté Sylvain Lambert, membre du comité exécutif responsable de la zone aérospatiale.

Quatre annonces structurantes

Pratt & Whitney Canada : un investissement de 275 M$ dans ses installations de Longueuil

Annoncé mardi à Farnborough, cet investissement, financé par l'entreprise avec le soutien des gouvernements du Canada et du Québec, permettra de rehausser les capacités du siège mondial et de la plus grande usine de fabrication de Pratt & Whitney Canada, où près de 4 500 employés produisent des moteurs pour l'aviation régionale, d'affaires et générale ainsi que pour les hélicoptères. Chaînes de production automatisées, équipements modernisés, procédés numériques de pointe : l'usine de Longueuil se positionne à l'avant-garde de la fabrication aéronautique mondiale.

Aérocampus : un nouveau pavillon de génie aérospatial de l'ÉTS à Longueuil

Grâce à un appui gouvernemental pouvant atteindre 33 M$, l'ÉTS construira un nouveau pavillon de génie aérospatial sur les terrains de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) du Cégep Édouard-Montpetit, en plein cœur de la zone d'innovation. Première phase de l'Aérocampus, projet d'ancrage du pôle Longueuil soutenu avec conviction par la Ville, ce pavillon réunira au même endroit salles de cours, laboratoires et grappe de recherche, et misera sur les synergies entre l'enseignement collégial et universitaire pour former la relève dont l'industrie a besoin.

Un banc d'essai unique au Canada pour l'aviation hybride et électrique au CTA

Dévoilé publiquement pour la première fois, le nouveau banc d'essai pour moteurs hybrides et électriques d'avions du Centre technologique en aérospatiale (CTA), également situé dans la zone d'innovation près de l'École nationale d'aérotechnique, constitue une infrastructure inédite au pays. Ce projet de plus de 17 M$, appuyé à hauteur de 13,63 M$ par les gouvernements du Canada et du Québec, permettra de qualifier une nouvelle génération de moteurs, de soutenir la recherche et de former les futurs techniciens et ingénieurs en propulsion. Il est en phase avec les objectifs de décarbonation de l'aviation visés par la Ville de Longueuil. Pratt & Whitney Canada en est le premier client industriel, et sa conception a été confiée à CEL Aerospace, une PME établie dans la zone d'innovation aérospatiale de Longueuil, illustrant la force des maillages au sein de l'écosystème.

Le démonstrateur de vol hybride-électrique de RTX franchit une étape clé avec des partenaires québécois

Pratt & Whitney lance par ailleurs la phase de validation de son démonstrateur de vol hybride-électrique, un projet appuyé financièrement par le gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD), en route vers une aviation régionale à faibles émissions. Le projet mobilise un consortium québécois formé de l'entreprise H55 Canada, installée à Longueuil depuis 2023, qui fournira le système de batterie intégré, de l'Institut du véhicule innovant et d'Exonetik, avec la collaboration du CTA de Longueuil.

La délégation de la Ville de Longueuil, dirigée par Sylvain Lambert, poursuit sa mission économique au Salon international de l'aéronautique de Farnborough jusqu'au jeudi 23 juillet 2026.Pour plus d'informations sur la zone d'innovation Espace Aéro et son pôle de Longueuil, consultez la page : Zone d'innovation en aérospatiale

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Ville de Longueuil, Béatrice Saulnier-Yelle, conseillère stratégique aux relations de presse, 514 883-7182, [email protected]