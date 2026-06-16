Longueuil aura enfin son centre de congrès dans le secteur du métro

LONGUEUIL, QC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La Ville de Longueuil annonce la sélection de Groupe Montoni pour réaliser Espace Longueuil, un projet phare qui contribuera à l'attractivité du secteur de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke en tant que véritable pôle de rassemblement et d'activité rayonnant à l'échelle métropolitaine, s'intégrant dans un milieu de vie complet.

Cette entente d'exclusivité marque le début d'une phase de travail conjointe entre la Ville et le Groupe Montoni, qui permettra d'approfondir, d'affiner et de valider le projet au cours de la prochaine année.

Le projet, conçu par Sid Lee Architecture, qui réunira un centre de congrès, un hôtel, des logements, des espaces commerciaux et des locaux à vocation communautaire, donnera enfin à Longueuil les infrastructures que son statut de cinquième ville en importance au Québec commande. La Ville disposera ainsi d'espaces capables d'accueillir des événements de grande envergure pour le milieu des affaires, tout en offrant des salles accessibles aux organismes communautaires du territoire.

Espace Longueuil s'implantera au cœur d'un secteur en pleine transformation, un lieu unique à la sortie du pont Jacques-Cartier et à proximité des principaux axes de mobilité, dont le terminus d'autobus et la station de métro Longueuil--Université-de-Sherbrooke. Bien desservi par le transport collectif et idéalement positionné pour un projet de densification marquante, ce terrain municipal constitue l'emplacement parfait pour ancrer un équipement structurant. C'est cette vision qui a animé la Ville lors du lancement du lancement de son appel d'intérêt, l'an dernier.

Le complexe prévoit un centre des congrès d'environ 30 000 pieds carrés de salles modulables : un total d'environ 73 000 pi2 avec espaces communs, un hôtel d'environ 200 chambres, quelque 620 logements, dont 20% seront à but non lucratif, deux locaux communautaires permanents ainsi qu'un peu plus de 50 000 pieds carrés d'espaces commerciaux et de bureaux, incluant des marchés, des cafés et des restaurants. Au cœur du projet, nous pourrons retrouver un espace de rassemblement verdoyant et ouvert au public ainsi qu'aux usagers du complexe, ce qui en fera un lieu de convergence pour les résidents comme pour les visiteurs. Pensé pour vivre, travailler, et se rencontrer, ce projet contribuera à façonner un milieu de vie complet et dynamique.

La proposition de Groupe Montoni s'est démarquée par sa capacité à répondre simultanément à plusieurs objectifs, notamment en comblant le déficit d'espaces de réunion d'envergure, en intégrant une véritable vocation communautaire en plus d'une mixité d'usages solide, en favorisant une densification intelligente, en proposant une architecture distinctive et en misant sur une haute performance environnementale.

« Longueuil, cinquième plus grande ville au Québec, ne peut actuellement compter sur aucun espace de rassemblement d'envergure et nous venons enfin corriger cette lacune. Avec une étude récente menée par Tourisme Montérégie qui illustre le déficit de chambres d'hôtel disponibles dans la région et les besoins en logement qui ne sont plus à démontrer, on peut dire que ce projet fait au moins trois pierres d'un coup en intégrant tous ces volets, ce qui était précisément l'objectif de la Ville l'an dernier lorsque nous avons lancé cet appel d'intérêt pour ce rare terrain de propriété municipale sur le territoire. Par cette initiative, je souhaitais également qu'on puisse répondre à des besoins collectifs grâce à la contribution du secteur privé, sans frais pour les contribuables dans un contexte où la Ville a choisi de diriger l'ensemble de ses investissements des prochaines années vers les infrastructures déjà existantes. Avec le projet de Groupe Montoni, c'est mission réussie. Nous sommes fiers d'y donner aujourd'hui l'impulsion ! Je tiens par ailleurs à remercier tous les groupes ayant déposé une proposition à la Ville dans le cadre du processus et qui ont contribué à réfléchir avec nous à l'avenir de ce secteur en pleine transformation », a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Certains sites offrent un potentiel unique, et celui-ci en fait partie. C'est exactement le genre de projet qui nous anime : créer des milieux de vie complets, ancrés dans leur communauté et qui répondent à des besoins concrets du milieu. Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde la Ville de Longueuil et d'amorcer ce travail de collaboration pour façonner un projet à la hauteur de cette vision. » ajoute Roula Abi-Ghanem, Vice-présidente, Développement de projets chez Groupe Montoni.

Une infrastructure collective accessible à toutes et tous

La vocation communautaire était au cœur des demandes de la Ville. Une entente d'utilisation des salles garantira aux organismes sociaux, culturels et communautaires de Longueuil un accès au centre de congrès à des tarifs réduits. Deux locaux communautaires permanents seront également intégrés au complexe et offerts à des conditions avantageuses, avec l'ambition d'en faire un lieu vivant et inclusif, propice à l'émergence d'initiatives sociales. Des espaces publics généreux compléteront le projet.

Un projet durable

Sur le plan environnemental, le projet vise une certification LEED et mise sur des mesures de performance énergétique avancées, comprenant la géothermie, des toits verts, la gestion responsable des eaux pluviales, l'utilisation de matériaux à faible répercussion environnementale et la promotion de la mobilité durable.

Prochaines étapes

Le projet est prévu en une seule phase, avec une mise en chantier envisagée en 2027 et une livraison d'ici 2030. Le terrain sera vendu par la Ville à Groupe Montoni à sa juste valeur marchande. L'entente d'exclusivité, valide jusqu'au 2 février 2027, sera soumise au vote du conseil municipal lors de la séance du 16 juin. Le projet et les paramètres proposés demeurent conditionnels à la conclusion des ententes finales entre les parties. Images préliminaires du concept proposé

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Ville de Longueuil, Caroline Macret, attachée de presse, 514 662-1471, [email protected]