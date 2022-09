Plus de 300 intervenants se rassembleront lors du 2e forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est les 29 et 30 septembre prochain, au Centre d'Évènements et de Congrès Interactifs de Trois-Rivières que se déroulera le 2e forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec. Cet événement rassembleur organisé par Emplois en régions affiche complet avec plus de 300 participants intervenants dans 15 régions administratives de la province pour faciliter l'attraction et l'intégration des nouveaux arrivants sur leur territoire.

2e forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec (Groupe CNW/Emplois en régions)

L'objectif de ce rassemblement est de mobiliser les acteurs des secteurs communautaires, institutionnels, municipaux et privés autour d'une réflexion collective sous la thématique de l'apport de l'immigration au développement régional.

Ce forum proposera cinq panels constitués d'experts qui aborderont divers aspects de l'intégration des personnes immigrantes en région, tels que l'emploi, l'entrepreneuriat, le développement des infrastructures locales ainsi que des vecteurs complémentaires d'intégration sociale en plus d'offrir deux présentations concrètes concernant les stratégies d'attraction territoriales ainsi qu'une conférence internationale portant sur l'intégration des travailleurs qualifiés en région.

Comme le souligne Delfino Campanile, directeur général de Promis et représentant d'Emplois en régions, : « ce 2e forum est un espace privilégié d'échange sur les présents défis de la régionalisation de l'immigration afin de consolider les collaborations déjà en marche, mais aussi pour identifier les nouvelles pistes d'actions pertinentes à développer. »

Pour sa part, M. Daniel Côté, président d'honneur de l'événement, président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, rappelle que « la régionalisation de l'immigration est un outil qui a le potentiel de stimuler la vitalité de nos régions, de favoriser la diversité et d'occuper notre territoire. C'est pourquoi, en ces temps électoraux, la mise en place d'une stratégie de régionalisation de l'immigration fait partie des demandes prioritaires de l'Union ».

Vous pouvez consulter le programme du forum en suivant ce lien : https://www.setablirenregion.com/fr/programmation-2e-forum

Emplois en régions est un projet concerté pour la régionalisation de l'immigration à partir de Montréal formé des organismes Promis, Collectif et Alpa.

