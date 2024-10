Un 3e forum sur la régionalisation de l'immigration pour mobiliser les forces locales !

DRUMMONDVILLE, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Ce sont 227 professionnels reliés à l'intégration des personnes immigrantes provenant de 16 régions qui se sont rassemblés les 3 et 4 octobre 2024 au Centrexpo Cogeco de Drummondville à la suite de l'invitation d'Emplois en régions. Ce forum, financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, se veut un lieu de convergence des milieux communautaire, institutionnel, privé ainsi que des municipalités-MRC visant à favoriser l'établissement durable de l'immigration à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal.

Présent lors de l'événement, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge affirme : « Mobiliser les forces locales est essentiel pour le développement économique de nos régions. Les personnes immigrantes contribuent à faire du Québec une société francophone, prospère, diversifiée et accueillante. Bravo aux organisateurs pour ce 3e forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec. »

Présidente d'honneur de l'événement, Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps, mentionne : « Les étudiantes et étudiants internationaux, et plus largement les personnes issues de l'immigration apportent aux communautés locales et régionales une vraie richesse et une réelle diversité. De concert avec toutes les forces locales réunies dans le cadre de ce forum, les cégeps jouent un rôle central, autant dans la régionalisation de l'immigration que dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. »

Les participants ont ainsi eu accès à quatre panels, quatre conférences ainsi que des moments d'animation visant l'émergence de l'intelligence collective sur le sujet. Ils ont aussi pu partager leur réalité distincte, échanger entre pairs et découvrir les meilleures pratiques actualisées sur le terrain en visitant les kiosques présents. C'est justement ce que souligne le responsable d'Emplois en régions, Delfino Campanile, directeur général de Promis : « Ce 3e forum est un lieu de rencontre privilégié permettant d'approfondir le travail de mobilisation avec nos partenaires sur le terrain dans le seul but de réussir la régionalisation de l'immigration dans toutes les régions du Québec. »

Un rapport comprenant les réflexions partagées lors de l'événement ainsi que des pistes d'actions prioritaires sera produit afin de poursuivre cette mobilisation. Nous remercions tous les participants et les intervenants pour leur présence et leur contribution à cet événement.

Emplois en régions est un projet en régionalisation de l'immigration rassemblant les organismes PROMIS, le Collectif des femmes immigrantes du Québec et INICI. Une équipe de conseillers et un réseau de partenaires locaux accompagnent les personnes immigrantes souhaitant s'établir dans l'une des 15 régions administratives du Québec situées à l'extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal.

