Immigration en région : un nouveau rapport propose 7 pistes prioritaires pour renforcer les efforts des communautés locales !

SOREL-TRACY, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - Alors que les régions du Québec cherchent à attirer et intégrer les nouveaux arrivants, Emplois en régions dévoile un rapport concerté issu du troisième Forum sur la régionalisation de l'immigration proposant sept pistes prioritaires à explorer par les communautés régionales pour mobiliser leurs forces locales à ce sujet.

Ce rapport est le fruit d'une consultation de plus de 220 acteurs du milieu provenant de l'ensemble des régions du Québec œuvrant dans les secteurs communautaire, institutionnel, municipal et privé ayant participé à l'événement de l'automne 2024 à Drummondville. Ces professionnels de l'intégration des personnes immigrantes se sont rassemblés pour réfléchir à leur pratique et partager leurs réalités. Des panels et des conférences thématiques avaient soigneusement été préparés pour alimenter leur réflexion afin que ceux-ci puissent pleinement participer aux activités collaboratives proposées.

Le lecteur pourra y retrouver une synthèse de l'essentiel des éléments partagés par les intervenants invités, les principaux éléments à explorer ainsi que des exemples d'actions proposées pour renforcer les efforts des communautés québécoises dans l'intégration durable des personnes immigrantes en région.

L'initiateur de ce projet, M. Delfino Campanile, directeur général de PROMIS et représentant d'Emplois en régions mentionne à ce sujet : « Les régions du Québec ont tout à gagner à encourager les personnes immigrantes à choisir leur milieu de vie pour réussir leur projet d'immigration. Ce rapport se veut un outil pour les aider à mieux se structurer en ce sens. Nous serons bien entendu présents pour soutenir ces efforts. »

Cette initiative fut réalisée grâce à un financement du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Pour consulter le rapport : https://qrco.de/rapport3eforum

Emplois en régions est un projet en régionalisation de l'immigration rassemblant les organismes PROMIS, le Collectif des femmes immigrantes du Québec et INICI. Une équipe de conseillers et un réseau de partenaires locaux accompagnent les personnes immigrantes souhaitant s'établir dans l'une des 15 régions administratives du Québec situées à l'extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal.

