Tecsys devient le partenaire logiciel privilégié de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé de bout en bout, alors que les hôpitaux, les systèmes de santé et les prestataires de services logistiques de soins de santé modernisent leurs systèmes obsolètes pour faire face à l'évolution de la complexité et des réglementations en matière de logistique des soins de santé.

NASHVILLE, Tenn., le 25 août 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), éditeur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement à la pointe de l'industrie, a le privilège d'annoncer que sa plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement Elite™ Healthcare joue un rôle fondamental dans le secteur de la santé aux États-Unis, alors que les chaînes d'approvisionnement sont remasterisées à la suite de l'un des plus grands tests de stress opérationnel du pays. Depuis le début des arrêts causés par la COVID-19, Tecsys a ajouté près d'une douzaine de nouvelles organisations de soins de santé à son réseau de clients et a approfondi ses partenariats avec plusieurs clients existants, dont plus de 30 comptes de soins de santé investissant dans des initiatives majeures de chaîne d'approvisionnement pour aider à faire face aux fractures opérationnelles exposées par la pandémie.

Tecsys travaille avec un certain nombre de clients qui cherchent à tirer parti d'une technologie mieux adaptée aux complexités de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé d'aujourd'hui. Comme annoncé précédemment : « En utilisant les services de Tecsys, la Mayo Clinic bénéficiera d'une plateforme de chaîne d'approvisionnement numériquement intégrée de bout en bout, avec une visibilité et une agilité d'entreprise. » Des organisations tout aussi axées sur l'excellence de l'exécution de la chaîne d'approvisionnement, comme Gunderson Health System, McLeod Health, Orlando Regional Healthcare System et Medical University of South Carolina, pour n'en citer que quelques-unes, font partie de la base croissante de clients de Tecsys qui cherchent à moderniser leurs opérations.

« Ceux qui connaissent Tecsys savent à quel point nous sommes profondément engagés sur le marché des soins de santé, et combien il est important pour nous de contribuer positivement à cette nouvelle ère de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Mais je tiens à souligner que ce n'est pas un problème nouveau. La chaîne d'approvisionnement des soins de santé prenait déjà le tournant, bien que lentement; la pandémie a simplement resserré le rayon de ce tournant, obligeant les adopteurs moyens et tardifs à rattraper une approche plus économique et plus stable de la gestion des approvisionnements dans un écosystème logistique complexe. »

La bonne dynamique de Tecsys sur le marché des soins de santé reflète le besoin croissant d'une gestion intelligente de la chaîne d'approvisionnement à mesure que les exigences et les complexités réglementaires s'intensifient. Le fournisseur de logiciels pour la chaîne d'approvisionnement a acquis une réputation dans le secteur de la santé pour son approche de la gestion intégrée des activités de la chaîne d'approvisionnement. Dans un récent livre blanc intitulé « A Holistic, Integrated Approach to the Healthcare Supply Chain, Tecsys décrit sa méthodologie pour atteindre une efficacité opérationnelle et des économies substantielles en s'attaquant à ce secteur particulièrement fragmenté.

« Nous avons choisi Tecsys pour automatiser la capture de la demande sur plus de 200 sites de stocks afin de libérer le personnel de la collecte des données de la demande sur le site de stocks tout en assurant l'alignement avec les besoins ERP à venir du système de santé », a commenté Matt VonderHaar, directeur de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, UC Health.

« Nous construisons un réseau de chaîne d'approvisionnement numérique qui est bien plus grand que la somme de ses parties [...] Tecsys assemble les anciennes et les nouvelles technologies pour créer cette visibilité de bout en bout », a déclaré Chris Jellison, vice-président de la pharmacie de Parkview Health.

Carmen Winfield, vice-présidente du service d'approvisionnement de McLeod Health, a déclaré : « Avec Tecsys dans tous nos domaines cliniques, notre organisation aura accès à des données et à des analyses d'utilisation plus précises. Cela nous aide à être plus efficaces et mieux placés pour prendre des décisions stratégiques en matière de chaîne d'approvisionnement qui maintiennent nos normes d'excellence tout en optimisant la disponibilité des stocks et en contrôlant les coûts. »

« La chaîne d'approvisionnement de Spectrum Health qui était un centre de dépenses tactique est devenue un outil stratégique pour l'entreprise et le fait de disposer d'outils de pointe a joué un rôle majeur dans cette transformation », a ajouté Sarai Vanderwood, directrice de la distribution et des stocks chez Spectrum Health.

La chaîne d'approvisionnement des soins de santé est différente de celle de tout autre secteur. Pour la plupart des hôpitaux, les parties et les processus nécessaires pour acheminer un produit du fabricant au point d'utilisation sont nombreux et variés, ce qui entraîne des coûts élevés et un gaspillage important. La plupart des organismes de soins de santé gèrent les fournitures à l'aide de systèmes informatiques obsolètes qui ne peuvent pas communiquer entre eux et qui reposent sur la saisie manuelle dans les systèmes d'approvisionnement, d'inventaire, de transcription et de réapprovisionnement.

Restez au courant des dernières nouvelles de Tecsys sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : [email protected]; Solutions et renseignements généraux : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected], 514 866-5800; Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649, https://www.tecsys.com/

Liens connexes

https://www.tecsys.com/