Or, certaines lacunes subsistent alors que les cas d'AVC continuent d'augmenter et que de plus en plus de personnes y survivent

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW/ - La prévention et le traitement de l'AVC, de même que le rétablissement après un AVC ont été complètement transformés au cours des dernières décennies grâce aux découvertes médicales, à l'accroissement de la sensibilisation et aux améliorations des systèmes de soins. Toutefois, les besoins en matière de traitements et de services liés à l'AVC sont également en hausse et il reste encore beaucoup de travail à faire pour accroître la reconnaissance des signes de l'AVC.

« Les progrès réalisés dans les soins de l'AVC sont monumentaux, déclare Patrice Lindsay, directrice, Changement au sein du système de santé, Cœur + AVC. Il y a un peu plus de 30 ans, lorsqu'une personne subissait un AVC, on ne pouvait pratiquement rien faire pour elle. La réalité n'est plus du tout la même : aujourd'hui, il y a tellement de choses que l'on peut faire pour traiter l'AVC et favoriser le rétablissement. »

Le Canada est un chef de file mondial en matière d'innovation dans le domaine de l'AVC. Des recherches de calibre mondial et des systèmes coordonnés de soins de l'AVC ont mené à l'augmentation de la prévention, à l'amélioration des diagnostics, à l'accroissement des traitements qui sauvent des vies, à l'optimisation de la réadaptation et à l'élargissement du soutien au rétablissement.

Aujourd'hui, le nombre d'AVC au pays continue d'augmenter. Selon de nouvelles données, plus de 89 000 AVC se produisent chaque année. Cette augmentation est due au vieillissement de la population (l'âge est un facteur de risque d'AVC) et au fait que des personnes plus jeunes subissent des AVC (probablement en raison d'une augmentation des facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète, la mauvaise alimentation et le manque d'activité physique). Le nombre de personnes qui vivent avec les séquelles d'un AVC est passé à 878 000 au pays.

« Il y a de plus en plus de survivants d'AVC grâce à la sensibilisation accrue de la population aux signes de cette urgence médicale et à la nécessité d'appeler le 9-1-1 immédiatement. De plus, nous disposons désormais des systèmes nécessaires pour offrir aux personnes qui subissent un AVC les soins appropriés, dans le bon hôpital et au bon moment », explique la Dre Thalia Field, neurologue du Vancouver Stroke Program et chercheuse financée par Cœur + AVC.

Nathan Pryor avait 38 ans et était au meilleur de sa forme; il s'entraînait à son centre d'entraînement physique d'Halifax lorsqu'il a subi un AVC. L'un des entraîneurs personnels du centre a reconnu les signes de l'AVC et a composé le 9-1-1. Nathan a été transporté à l'hôpital en ambulance en un temps record, et une équipe de spécialistes de l'AVC l'y attendait. Il a subi une tomodensitométrie, on lui a administré un médicament pouvant dissoudre les caillots sanguins, puis il a subi une thrombectomie endovasculaire (TE), une procédure qui consiste à retirer les caillots des vaisseaux sanguins à l'aide d'une endoprothèse récupérable qu'on achemine jusqu'au cerveau par les vaisseaux sanguins. Nathan a retrouvé la sensation presque immédiatement et a fait un pouce en l'air à son médecin. Il a obtenu son congé de l'hôpital après quelques jours.

« Ce que je retiens de cette expérience, c'est que l'AVC peut toucher n'importe qui et qu'il est crucial que les gens sachent reconnaître les signes de l'AVC et soient au fait de l'importance d'être traité rapidement. C'est pour cette raison que je n'ai pas de séquelles graves; j'ai été traité aussi rapidement que possible », raconte Nathan.

Progrès liés à l'AVC

Cœur + AVC a joué un rôle essentiel dans les progrès liés à l'AVC en finançant des recherches, en sensibilisant la population, en favorisant le changement dans les systèmes de soins de l'AVC partout au pays et en militant pour l'amélioration des politiques en matière de santé.

Voici quelques exemples des progrès en matière de prévention, de sensibilisation, de traitement et de rétablissement relatifs à l'AVC qui ont été réalisés au cours des 30 à 40 dernières années.

Découvertes médicales

1999 Un nouveau médicament d'importance vitale pouvant dissoudre les caillots sanguins et traiter les AVC ischémiques est mis au point. Parmi les patients subissant un AVC ischémique (le type d'AVC le plus courant), ceux traités rapidement avec l'alteplase (t-PA), un médicament pouvant dissoudre les caillots sanguins, ont 30 % plus de probabilités que les autres de s'en tirer avec un handicap mineur ou même sans handicap.

Un nouveau médicament d'importance vitale pouvant dissoudre les caillots sanguins et traiter les AVC ischémiques est mis au point. Parmi les patients subissant un AVC ischémique (le type d'AVC le plus courant), ceux traités rapidement avec l'alteplase (t-PA), un médicament pouvant dissoudre les caillots sanguins, ont 30 % plus de probabilités que les autres de s'en tirer avec un handicap mineur ou même sans handicap. 2000 Des études montrent que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (inhibiteur ECA) réduisent considérablement le risque de crise cardiaque et d'AVC en abaissant la pression artérielle (l'hypertension, soit une pression artérielle élevée, est le principal facteur de risque d'AVC).

Des études montrent que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (inhibiteur ECA) réduisent considérablement le risque de crise cardiaque et d'AVC en abaissant la pression artérielle (l'hypertension, soit une pression artérielle élevée, est le principal facteur de risque d'AVC). 2015 L'essai ESCAPE est axé sur la TE, utilisée pour traiter les AVC graves en retirant les caillots des vaisseaux sanguins à l'aide d'une endoprothèse récupérable. Ce nouveau traitement, qui réduit la mortalité de 50 % et favorise un meilleur rétablissement, a été ajouté aux Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC de Cœur + AVC dans les semaines qui ont suivi la publication des résultats de l'essai.

L'essai ESCAPE est axé sur la TE, utilisée pour traiter les AVC graves en retirant les caillots des vaisseaux sanguins à l'aide d'une endoprothèse récupérable. Ce nouveau traitement, qui réduit la mortalité de 50 % et favorise un meilleur rétablissement, a été ajouté aux de Cœur + AVC dans les semaines qui ont suivi la publication des résultats de l'essai. 2016 L'étude INTERSTROKE met en lumière les dix facteurs de risque auxquels 90 % des AVC dans le monde sont attribuables.

L'étude INTERSTROKE met en lumière les dix facteurs de risque auxquels 90 % des AVC dans le monde sont attribuables. 2020 CanStroke est la toute première plateforme nationale d'essais cliniques axée sur le rétablissement après un AVC. Elle rassemble des chercheurs de partout au pays en vue de mettre à l'essai et d'accélérer les découvertes.

Amélioration des systèmes de soins de l'AVC

2000 Le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires est mis sur pied et vise à financer la recherche et à promouvoir l'excellence des soins et des services.

Le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires est mis sur pied et vise à financer la recherche et à promouvoir l'excellence des soins et des services. 2004 La Stratégie canadienne de l'AVC révolutionne la prise en charge de l'AVC grâce à une nouvelle approche intégrée pour la prévention, le traitement et la réadaptation.

La Stratégie canadienne de l'AVC révolutionne la prise en charge de l'AVC grâce à une nouvelle approche intégrée pour la prévention, le traitement et la réadaptation. 2006 Les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC garantissent une adoption accélérée et élargie des progrès en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation dans tout le pays.

Les garantissent une adoption accélérée et élargie des progrès en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation dans tout le pays. 2009 à 2022 Le nombre d'hôpitaux :

Le nombre d'hôpitaux : disposant d' équipes de prise en charge de l'AVC est passé de 74 à 155 (81 de plus) ;

;

disposant d' unités de prise en charge de l'AVC est passé de 58 à 95 (37 de plus) ;

;

offrant la Télé-AVC est passé de 71 à 307 (236 de plus) ;

;

fournissant le t-PA est passé de 153 à 232 (79 de plus) ;

;

offrant la TE est passé de 0 à 25 .

Sensibilisation, information et soutien

Depuis 2014, la campagne VITE aide la population à reconnaître les signes les plus courants de l'AVC et à agir vite.

aide la population à reconnaître les signes les plus courants de l'AVC et à agir vite. V isage - Est-il affaissé?

isage - Est-il affaissé?

I ncapacité - Pouvez-vous lever les deux bras normalement?

ncapacité - Pouvez-vous lever les deux bras normalement?

T rouble de la parole - Trouble de prononciation?

rouble de la parole - Trouble de prononciation?

E xtrême urgence - Composez le 9-1-1.

xtrême urgence - Composez le 9-1-1. Des ressources, des webinaires et des programmes sur l'AVC ainsi que du soutien sont offerts aux personnes vivant avec les séquelles d'un AVC et leurs aidants.

Malgré les progrès réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour prévenir l'AVC, sensibiliser la population et veiller à l'accès équitable aux soins dans tout le pays. Bien que la population soit de plus en plus sensibilisée, selon un récent sondage, quatre personnes sur dix ne connaissent aucun des signes VITE de l'AVC. La situation géographique et le statut socioéconomique constituent des obstacles à l'obtention d'un traitement et de soins de l'AVC spécialisés. La majorité des personnes qui subissent un AVC ont besoin d'un soutien au rétablissement continu. Même si les communautés disposent d'excellentes ressources, celles-ci sont insuffisantes et se trouvent surtout dans les grands centres. Il existe également des obstacles liés à la sensibilisation, à l'accès et aux coûts. En outre, les personnes appartenant à certains groupes démographiques sont touchées de manière disproportionnée : les femmes ont des séquelles plus importantes que celles des hommes, et les communautés autochtones font face à des taux plus élevés d'AVC et de maladies cardiaques, en plus de rencontrer des obstacles à l'accès à des soins optimaux.

Renseignements supplémentaires

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Renseignements: Coordonnées : Stephanie Lawrence, [email protected], 613 290-4236