MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - Les membres d'Unifor au Canadien National (CN) ont ratifié une nouvelle convention collective de deux ans.

Comité principal de négociation d'Unifor CN (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Lorsque nous avons entamé les négociations contractuelles avec le CN à l'automne dernier, au moment où la société annonçait des profits colossaux, nous avons insisté sur le fait que les travailleuses et travailleurs du secteur ferroviaire méritaient d'être bien rémunérés et traités avec respect, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Cet accord marque une étape majeure pour les membres du CN, notamment en ce qui concerne les salaires, les avantages sociaux et la sécurité d'emploi. Je tiens à féliciter les comités du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor pour leur détermination et leur grande fermeté. Les membres de ces comités ont réalisé un travail et je les félicite pour leur souci constant du détail et leur souci inconditionnel des membres du secteur ferroviaire ».

Les quatre conventions collectives ratifiées couvrent les membres de la section locale 100 et du Conseil 4000 d'Unifor partout au pays. Les deux comités nationaux de négociation d'Unifor avaient entamé des négociations avec le CN en octobre 2022.

« Cette ronde de négociations a été extrêmement difficile et complexe, a déclaré Dave Kissack, président du conseil 4000 d'Unifor. Alors que des concessions étaient sur la table, le soutien de nos membres nous était indispensable. Je tiens à les remercier, car ce n'est qu'avec le soutien des membres envers l'équipe de négociation que nous avons pu contraindre la société à retirer ses concessions. »

La section locale 100 d'Unifor représente les métiers spécialisés des ateliers mécaniques et le Conseil 4000 d'Unifor représente le personnel des services intermodaux, le personnel de bureau, les mécaniciennes et mécaniciens et les conductrices et conducteurs d'excavatrice. Unifor est le plus grand syndicat au CN.

« Cette convention est le fruit de près de deux mois entiers de rudes négociations, a déclaré Cory Will, président de la section locale 100 d'Unifor. Au sortir d'une pandémie et dans un contexte d'incertitude économique mondiale, le comité de négociation était conscient de la difficulté de sa tâche, mais grâce au soutien des membres des partout au pays, nous avons tenu bon et sommes parvenus à négocier un contrat équitable. »

La nouvelle convention collective prendra fin le 31 décembre 2024.

