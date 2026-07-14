Stratégie nationale de prévention en santé - Le gouvernement du Québec investit pour rendre l'activité physique plus accessible partout au Québec

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui un investissement de 11 millions de dollars sur les deux prochaines années pour favoriser le développement, par les partenaires du milieu communautaire, d'une offre de services d'activités physiques destinés notamment aux personnes peu et pas actives de différents âges. Ce financement s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Concrètement, cette mesure appuiera les milieux communautaires dans la mobilisation des personnes ciblées par cette initiative en les invitant à découvrir une activité, à s'y initier et à joindre un groupe, une classe, un atelier ou un club. Deux volets sont prévus :

Bonifier l'offre actuelle des organismes partenaires sur le plan de la promotion, de la programmation, du personnel d'encadrement et des approches d'intervention favorisant la qualité de l'expérience;

Apporter une offre de services dans différents milieux de vie et autres endroits que fréquentent les personnes peu et pas actives (ex. : résidences privées pour aînés, maisons de jeunes, milieux autochtones, etc.).

À cet effet, un appel à projets sera lancé dès le 15 juillet pour les organismes communautaires désireux de proposer un projet dans le cadre du Programme d'aide financière aux initiatives en milieu communautaire (PAFIMC). Les organismes admissibles au programme sont les centres communautaires de loisir soutenus par le Programme d'aide financière aux centres communautaires de loisir ainsi que les instances régionales responsables du loisir pour personnes handicapées. Ceux-ci pourront bénéficier d'une aide financière allant jusqu'à 100 000 $ par projet.

En complément à cet appel à projets, une initiative de la FADOQ viendra bonifier les actions prévues. Comptant un réseau de plus de 600 000 membres à travers le Québec, la FADOQ et ses seize instances régionales contribueront ainsi à soutenir la découverte de loisirs actifs et l'initiation à ceux-ci, expressément chez les personnes âgées de 50 ans et plus, en mettant en place des agents de proximité et en soutenant l'achat de matériel et l'animation d'activités qui seront complémentaires à l'offre existante.

Rappelons que presque la moitié de la population québécoise (enfants, adultes et surtout personnes âgées) n'est pas suffisamment active pour en retirer des bénéfices pour sa santé. Cette inactivité constitue un facteur de risque majeur pour les maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité, certains types de cancer, la dépression et l'ostéoporose. Plusieurs facteurs expliquent cet état de situation. Parmi ceux-ci, notons les coûts, le transport, l'offre adaptée aux différents âges et aux capacités physiques ainsi que le contexte social et culturel, qui peuvent freiner ou ralentir l'adoption d'un mode de vie physiquement actif.

Citations :

« Nos partenaires des milieux communautaires font déjà des efforts considérables pour encourager les gens à bouger et à s'intéresser à différentes activités physiques dans leur milieu. Cette aide financière viendra leur donner un coup de main supplémentaire pour les aider à atteindre nos objectifs communs. Je tiens à les remercier du fond du cœur et j'invite toute la population, en ville comme en région, à aller frapper aux portes des organismes impliqués dans la santé et le bien-être. Je sais qu'ils y découvriront des milieux accueillants, dynamiques et engagés. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Avec la Stratégie nationale de prévention en santé, notre gouvernement réaffirme sa volonté d'agir avant l'apparition des problèmes, en misant sur des interventions durables qui favorisent la santé et le bien-être de la population. Investir en prévention, c'est offrir aux Québécoises et Québécois les meilleures conditions pour vivre en santé plus longtemps, tout en assurant la pérennité de notre système de santé et de services sociaux. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé

« L'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées et son réseau de 17 instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées sont fiers de contribuer à ce deuxième appel de projets du PAFIMC. Les retombées positives déjà observées démontrent que lorsque nous réduisons les obstacles à la participation, nous créons de réelles occasions pour les personnes de bouger, de s'engager dans leur communauté et d'améliorer leur qualité de vie. Pour les personnes handicapées, l'inclusion en loisir et en activité physique constitue à la fois un levier de prévention en santé, un moyen concret de contrer l'isolement et un vecteur essentiel de participation sociale. »

Justine Côté-Laberge, directrice générale de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées

« Les résultats observés depuis le lancement de cette initiative démontrent à quel point des occasions simples et accessibles peuvent faire une réelle différence dans la vie des gens. Dans nos milieux, nous rencontrons chaque jour des personnes qui n'auraient pas spontanément franchi la porte d'une installation sportive traditionnelle, mais qui trouvent dans un centre communautaire de loisirs un environnement accueillant où elles peuvent participer à un loisir physiquement actif selon leurs capacités et leurs intérêts. Grâce à ce soutien renouvelé, notre réseau pourra poursuivre son travail auprès des personnes qui rencontrent le plus d'obstacles à la pratique d'activités physiques. »

Mélanie Sanschagrin, directrice générale de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

« La FADOQ a à cœur de favoriser un vieillissement actif et en santé. Or, en 2020-2021, près de quatre personnes de 65 ans et plus sur dix étaient sédentaires, un constat qui nous pousse à agir davantage. Chaque semaine, nous faisons déjà bouger des dizaines de milliers de personnes âgées partout au Québec, mais nous souhaitons amplifier cet impact. Avec la mise en place d'un agent de proximité dans chaque région du Québec, qui ira directement à la rencontre des personnes de 50 ans et plus, nous pourrons élargir notre portée, agir davantage en prévention et éveiller l'intérêt pour des loisirs actifs adaptés. Cette approche contribuera à promouvoir l'activité physique, de saines habitudes de vie ainsi qu'une participation sociale accrue. »

Yves Bouchard, président de la FADOQ

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SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected] ; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]