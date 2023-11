Plus de 2000 auxiliaires d'enseignement et de recherche de Concordia rejoignent la CSN

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le vote d'afiliation syndicale de plus de 2000 auxiliaires d'enseignement et de recherche de l'Université Concordia se terminait lundi dernier et les résultats sont sans équivoque : ces dernières et derniers ont choisi à plus de 70 % de se joindre au CREW-CSN, le Concordia Research and Education Workers, affilé à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

« Nous souhaitons la bienvenue au CREW dans le grand mouvement de la CSN. Je sens que les auxiliaires d'enseignement et de recherche de Concordia seront à leur place dans la culture de solidarité de la confédération. Notre mouvement tout entier travaillera sans relâche pour améliorer leurs conditions de travail », explique Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Avec l'arrivée du CREW-CSN, la confédération représentera maintenant près de 4000 travailleuses et travailleurs à l'Université montréalaise, notamment des employé-es de soutien, des bibliothécaires et d'autres travailleuses et travailleurs n'appartenant pas au corps enseignant. La CSN représente également les auxiliaires de recherche et d'enseignements de McGill.

« Ces résultats démontrent le vif désir de transformation qui existe chez les auxiliaires de recherche et d'enseignement de Concordia et prouvent que, quand on s'organise, on peut livrer un changement réel. On va se mettre au travail dès maintenant pour se battre pour les conditions de travail que les membres méritent », explique Mya Walmsley, du CREW-CSN.

Jadis affiliés à l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), les auxiliaires d'enseignements et assistants de recherche ont d'abord tenté de se joindre à la CSN en avril dernier. Bien que les résultats aient alors témoignés d'appuis majoritaires pour la CSN au sein des membres, le Tribunal administratif du travail (TAT) avait demandé un nouveau vote, lequel s'est tenu du 23 octobre au 13 novembre 2023. Encore une fois, la CSN a recueilli les appuis d'une très forte majorité.

