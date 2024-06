Dévoilement des entreprises lauréates des Bourses Pierre-Péladeau 2024

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Québecor et asterX sont heureuses de dévoiler les entreprises lauréates de la 26e édition des Bourses Pierre-Péladeau, ce matin à l'occasion du rendez-vous annuel Le Sommet, présenté par asterX. Fondé en 1998, afin de soutenir l'entrepreneuriat universitaire, le concours a remis encore cette année cinq bourses totalisant 200 000 $ afin d'amener les idées d'entrepreneur•e•s de la relève d'ici encore plus loin. Ces aides financières, combinées à de l'accompagnement, ont pour but d'aider les jeunes universitaires à concrétiser leur projet d'entreprise innovante ayant pour mission de générer un impact positif au sein de la société.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de voir de jeunes entrepreneur•e•s porter avec conviction des projets d'entreprises ingénieux ayant le potentiel de contribuer à la transformation de domaines d'importance pour le Québec, comme la robotique, l'intelligence artificielle, la réduction de l'empreinte écologique ainsi que la numérisation de l'industrie de services. À l'instar du grand bâtisseur que fut mon père, cette relève visionnaire veut changer le monde et notre devoir est de la propulser ! », souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« En plus d'offrir un soutien financier, nous désirons bâtir des relations à long terme avec les récipiendaires des Bourses Pierre-Péladeau notamment en leur facilitant l'accès à plusieurs ressources de Québecor ainsi qu'à un réseau de pairs afin de s'inspirer pour la suite de leur projet », mentionne Pelra Azondekon, directrice générale, asterX. « Je tiens aussi à souligner le travail colossal réalisé par les centres d'entrepreneuriat et les incubateurs universitaires. Ensemble, nous œuvrons à promouvoir chaque année un bassin de candidatures de projets menés par des entrepreneur•e•s du Québec de tous horizons, et ainsi encore plus représentatif de la diversité. »

Félicitations aux lauréat•e•s des Bourses Pierre-Péladeau 2024 !

Visionnez la vidéo de dévoilement des entreprises gagnantes et découvrez leur projet ici.

Bourse de 75 000 $ - Tessellate Robotics

Simon-Pierre Deschênes, Dominic Baril et Pierre-Hugo Vigneux | Université Laval

Tessellate Robotics allie brillamment robotique et technologie de navigation autonome afin d'accroître la productivité au sein de divers créneaux d'activité, telles les industries de l'agriculture, de la défense et des mines. Notamment, l'entreprise a développé une solution d'inspection automatisée des champs permettant aux agriculteurs de mieux cerner les besoins de leurs champs, d'en accroître le rendement et de progresser ainsi vers une agriculture plus durable et responsable.

Bourse de 50 000 $ - Encore! Biomatériaux

Alexandre Savard et Nicolas Jourdan-Gassin | Université du Québec à Trois-Rivières

Encore! Biomatériaux développe et commercialise des emballages 100 % compostables fabriqués à partir de rebuts agroalimentaires surcyclés. Ses solutions permettent aux entreprises de s'affranchir des pièces de plastique à usage unique et d'opter pour des emballages ayant un temps de décomposition adapté à leur durée de vie utile.

Bourse de 35 000 $ - Phoenix Impact

Fiona Milano et Maxime Dimidschstein | Polytechnique Montréal

Phoenix Impact a pour mission de réduire les déchets plastiques découlant des activités de l'industrie des sciences de la vie de plus de 80 %. L'entreprise a ainsi conçu une laveuse industrielle innovante permettant de reconditionner les consommables de laboratoire en vue de les réutiliser plutôt que de les incinérer.

Bourse de 25 000 $ - Armonía

Julia Kolta et Dhandre Weekes | HEC Montréal

Armonía commercialise une solution innovante pour l'industrie de la beauté et de la coiffure. Sa plateforme numérique, accessible aux clients, offre une manière simple et pratique d'identifier et de réserver des services personnalisés. En parallèle, son logiciel de gestion destiné aux entreprises permet à ces dernières d'atteindre une audience plus large tout en optimisant leurs activités. Une belle valeur ajoutée autant pour les PME que pour les consommateurs de ce secteur.

Bourse de 15 000 $ - BoundaryAi

Hippolyte Lapierre, Madeleine Philardeau, Eric Saikali et Victor Keroulle | Université McGill

BoundaryAi développe une plateforme mettant à profit l'intelligence artificielle pour accroître l'engagement et le bien-être des employés au sein d'une organisation et améliorer l'expérience éducative dans les milieux universitaires. La solution de l'entreprise vise à transformer la donnée provenant de rétroactions qualitatives en information décisionnelle, grâce à une gestion optimisée ainsi qu'une analyse de précision.

Au-delà des Bourses Pierre-Péladeau : inspirer et soutenir la plus jeune relève entrepreneuriale

Animée par une volonté sincère d'être une alliée clé pour la relève entrepreneuriale québécoise, Québecor, en collaboration avec les Éditions CEC, est particulièrement fière d'offrir également depuis 2023, un appui concret au développement de la culture entrepreneuriale des plus jeunes. Ainsi, hier soir, par l'entremise du Défi OSEntreprendre, partenaire de longue date de Québecor, des bourses totalisant 35 000 $ ont été remises à 13 projets d'élèves du primaire, du secondaire, du collégial et de l'université animé•e•s par l'esprit d'entreprendre.

L'une des initiatives ingénieuses ayant été récompensée est celle des élèves de 4e année de l'École de la Source à Shawinigan qui, après avoir fait une étude de marché, ont développé et mis en vente près de

4 000 sacs compostables abordables à base de journaux recyclés afin d'inspirer et de favoriser le compostage. Québecor salue les efforts de ces jeunes et de leurs enseignant•e•s qui à leur échelle, démontrent qu'il n'est jamais trop tôt pour oser et rêver.

Un jury d'exception

Québecor et asterX tiennent à souligner l'implication des 30 membres des jurys intermédiaires de chaque université, appelé•e•s à examiner un grand nombre de dossiers de qualité dans des secteurs d'activités diversifiés. Les candidatures finalistes ont ainsi été acheminées au grand Jury Québecor qui a eu le mandat de désigner cinq entreprises lauréates s'étant distinguées en raison du degré d'innovation, du fort potentiel de leur solution, ainsi que de leur impact social et environnemental.

Un remerciement tout spécial aux membres du grand Jury Québecor de l'édition 2024 :

Pelra Azondekon, directrice générale, asterX et directrice, développement et stratégie entrepreneuriale, Québecor;

Jean B. Péladeau, vice-président, convergence opérationnelle, Québecor;

Chanel Damphousse , associée, MacKinnon Bennett & Co. (MKB);

, associée, & Co. (MKB); Sylvie Lalande , présidente du conseil d'administration de Québecor et de Groupe TVA, administratrice de sociétés;

, présidente du conseil d'administration de Québecor et de Groupe TVA, administratrice de sociétés; Marc Leroux , président, Priorat Capital inc.;

, président, Priorat Capital inc.; Érik Péladeau, président, Publication Alpha inc.

À propos de l'engagement social de QUÉBECOR

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor contribue activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

quebecor.com/engagement-social

À propos d'asterX

asterX est une cellule de capital de risque propulsée par Québecor (TSX : QBR.A) (TSX: QBR.B). Ayant pour mission de cultiver l'audace et la fibre entrepreneuriale, asterX met à profit le réseau et les ressources solides et diversifiés de Québecor dans la création de relations humaines durables et de partenariats gagnants avec des entrepreneurs partageant ses valeurs. Elle favorise le développement de solutions novatrices ayant le potentiel de créer de la valeur tangible au sein des secteurs d'activités de Québecor ainsi que pour l'ensemble de notre société. À travers le fonds asterX Capital, elle offre capital et expertise de pointe aux start-ups les plus prometteuses, du stade de l'amorçage au post-démarrage.

Pour en savoir plus sur asterX et les start-ups soutenues, visitez asterx.vc

