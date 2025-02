Plus de 2,3 M$ pour des activités culturelles dans le parcours éducatif des jeunes du Québec

QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 2 382 730 $ à 109 projets culturels dans le parcours éducatif.

Ce programme soutient des artistes et des organismes culturels professionnels dans le but de développer l'offre d'activités culturelles destinées aux jeunes de la petite enfance et du collégial. Il permet aussi de bonifier cette offre en dehors des heures de classe pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.

Concrètement, ce sont plus de 30 000 jeunes qui bénéficieront des projets retenus dans toutes les régions du Québec. Ils pourront, par exemple, participer à des spectacles-ateliers en lien avec les arts de la scène, tels que la danse, la musique, la chanson, le théâtre et le cirque, ou explorer d'autres disciplines culturelles.

Citations

« C'est en offrant toujours plus d'activités culturelles à nos jeunes qu'on réussira à les y intéresser. Cela nous permet d'autant plus de faire rayonner notre culture tout en favorisant la réussite et la persévérance. Je veux remercier toutes celles et ceux qui portent ces projets aux quatre coins du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La culture joue un rôle important dans la réussite éducative de nos jeunes : elle stimule leur curiosité, développe leur pensée critique et nourrit leur créativité. En intégrant les arts et la culture dans leur parcours, nous leur offrons des outils précieux pour développer leur potentiel et relever les défis de demain. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

La 7 e édition de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif s'est tenue du 19 août au 7 octobre 2024.

édition de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif s'est tenue du 19 août au 7 octobre 2024. Cet appel de projets a été mis en place dans le cadre de la mesure 8 du Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023 (PAGC), qui vise notamment à amplifier la relation entre la culture et l'éducation.

Lien connexe

Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif

