Une fois de plus, de grandes quantités de matériaux de construction - bobines d'acier, barres d'armature, ciment, agrégats, etc. - sont passées par le Port durant l'année. Le volume des importations de ciment et d'acier a d'ailleurs atteint en 2021 des niveaux qui n'avaient pas été enregistrés depuis respectivement 19 et 18 ans : plus de 734 000 tonnes de ciment et 185 000 tonnes d'acier à destination des chantiers de construction de la région du Grand Toronto ont ainsi transité par le Port. Le tonnage d'agrégats a quant à lui plus que doublé par rapport à l'année précédente : 215 232 tonnes de ce matériau ont été livrées au Port pour les besoins de divers projets de lutte contre l'érosion menés par l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région. En plus des 572 683 tonnes de sucre importées d'Amérique centrale et du Sud pour fournir l'industrie torontoise des aliments et des boissons, le Port a également réceptionné 583 425 tonnes de sel. En ce qui concerne les services de conteneurs, le volume traité a atteint 4 365 tonnes, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à 2020.

« La marine marchande a un rôle majeur à jouer dans le maintien de la capacité de résilience de notre chaîne logistique nationale. En 2021, le Port de Toronto est resté un portail commercial fiable, permettant l'acheminement de marchandises jusqu'à la région du Grand Toronto et reliant Toronto à des ports maritimes du monde entier alors qu'une grande partie de notre secteur des transports déplorait des retards. Outre les avantages économiques qu'il présente pour la région, le transport maritime assure la circulation des marchandises de façon plus efficiente et en émettant bien moins de carbone par tonne-kilomètre que d'autres industries du réseau de transport du Canada » a déclaré Geoffrey Wilson, chef de la direction de PortsToronto. « En 2022, le Port de Toronto continuera de jouer un rôle essentiel au sein de notre chaîne d'approvisionnement nationale, et jouera également un rôle déterminant pour le secteur du tourisme torontois. Nous nous attendons en effet à une affluence record, puisque 37 navires de croisière - parmi lesquels de nouveaux bateaux spécialement conçus pour effectuer des expéditions sur les Grands Lacs - devraient faire escale au Port cette année. »

Véritable atout pour les secteurs torontois du tourisme et de l'accueil, le Port de Toronto s'attend à recevoir la visite de 37 navires de croisière entre mai et octobre 2022 - un record! De nouveaux bateaux conçus pour partir en expédition sur les Grands Lacs font partie des navires attendus. Porte d'entrée de la plus grande ville du Canada , le Port de Toronto est un port d'escale, ce qui permet à Toronto d'accueillir pour plusieurs jours les passagers des navires de croisière avant leur départ ou à leur arrivée. Ces visiteurs profitent de leur passage pour découvrir les nombreux hébergements, restaurants et autres attraits de la ville.

À propos du Port de Toronto

Depuis 1793, le port de Toronto est pour cette ville une véritable porte sur la Voie maritime du Saint-Laurent ainsi que sur les ports maritimes du monde entier. Servant principalement d'installation pour les marchandises en vrac, le Port jouit d'un emplacement hors du commun à seulement quelques minutes du centre-ville de Toronto, et permet la livraison de marchandises provenant de pays lointains (Allemagne, Corée du Sud, Chine, Australie, Brésil et autres pays d'Amérique du Sud, etc.) et des États-Unis. En plus d'assurer la gestion des déplacements des navires dans le havre, PortsToronto détient et exploite les terminaux maritimes 51 et 52 ainsi que le terminal pour navires de croisière au sein du Port de Toronto.

Le Port de Toronto, l'un des ports intérieurs du Canada, se trouve sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Situé à quelques minutes du cœur du centre-ville de Toronto, le Port est doté d'un réseau fluide de liaisons intermodales efficientes avec les services de transport routier, ferroviaire et aérien, ce qui en fait une infrastructure économique unique et essentielle. Les cargaisons maritimes qui ont transité par le Port de Toronto en 2017 ont généré 377,7 millions de dollars d'activité économique et donné du travail à 1 566 personnes en Ontario cette année-là. Le Port accueille également des navires et des passagers du monde entier au terminal pour navires de croisière.

Une visite virtuelle du Port de Toronto vous en apprendra davantage sur l'importance du rôle que joue ce dernier au sein du réseau de transport canadien, ainsi que sur les avantages que présente le transport maritime pour l'environnement.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi depuis 2009 plus de 12 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

