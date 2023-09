SAINT-LAURENT, QC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Plus de 2 000 Laurentiens et Laurentiennes sont venus célébrer le 10e anniversaire de la Bibliothèque du Boisé de Saint-Laurent ce dimanche 10 septembre, en présence de l'écrivain Dany Laferrière. Les citoyens et citoyennes ont participé à de nombreuses activités tout l'après-midi dans la bibliothèque décorée de macarons oranges pour l'occasion.

Vidéo du 10e anniversaire de la Bibliothèque du Boisé La Bibliothèque du Boisé de Saint-Laurent a célébré ses 10 ans le 10 septembre 2023 en présence de Dany Laferrière et de plus de 2 000 personnes. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

Depuis 2013, la Bibliothèque du Boisé a accueilli plus de 3,4 millions de visiteurs, soit une moyenne de 1200 par jour (hors années de pandémie) et effectué plus de 4,2 millions de prêts. Ses infrastructures lumineuses et modernes, qui se sont d'ailleurs enrichies en 2019 du Mixlab, un laboratoire numérique et multimédia, lui ont valu près de 20 distinctions prestigieuses, dont la dernière en 2017 avec le Prix du bâtiment écologique de l'Institut royal d'architecture du Canada.

« Dix ans plus tard, Saint-Laurent peut dire mission accomplie, car nos concitoyens viennent en grand nombre dans la deuxième bibliothèque de notre territoire. Ce lieu public de rassemblement n'oublie personne : troisième âge, adultes, familles, chercheurs d'emplois ou encore les milieux d'affaires. Au final, cela a largement dépassé nos attentes. Il faut dire qu'au fil des années, la bibliothèque s'est distinguée par une programmation et des services innovateurs. Nos usagers se sont progressivement approprié ce bâtiment écologique et à la pointe de la technologie, qui s'intègre parfaitement à son environnement, à la fois vert et urbain. Nous souhaitons bonne fête à la Bibliothèque du Boisé et espérons que ces dix premières années en appelleront de nombreuses autres pour continuer de faire rayonner la culture et le patrimoine de Saint-Laurent. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Inaugurée par Dany Laferrière le 9 septembre 2013, la Bibliothèque du Boisé a une fois encore pu compter sur le célèbre auteur pour célébrer ses 10 ans. L'écrivain a notamment donné une conférence intitulée «Un plongeon dans l'encrier» au cours de laquelle il a rappelé l'importance de disposer de tels lieux pour permettre aux livres de rencontrer leurs lecteurs.

Le public de tous âges et de toutes origines, à l'image de la population laurentienne, a également pu profiter d'un voyage musical au Moyen-Âge proposé par le groupe Skarazula qui a présenté des pièces instrumentales, des chansons enjouées et une authentique danse médiévale. Pendant ce temps, les familles présentes ont apprécié l'hommage à l'enfance, au rêve et à l'imaginaire à travers l'animation d'Alice aux pays des merveilles. Les enfants ont également été invités à lire à haute voix, à tour de rôle ou en petit groupe, des livres québécois en compagnie du chien Capitaine. Ils se sont également amusés à dessiner Bibo, personnage créé par Yayo, un auteur et illustrateur accueilli en résidence à la Bibliothèque du Boisé.

Les adolescents ont également pu découvrir et expérimenter les outils numériques du Mixlab. Ce dernier permet aux usagers de développer leurs connaissances sur les sujets de la robotique, de la photo, de la création de jeux vidéo, du dessin virtuel et de la programmation, en plus d'enregistrer leur propre musique avec des équipements spécialisés.

Rappelons que cette 44e bibliothèque du Réseau des bibliothèques de Montréal a été la première au Canada à obtenir en 2015 la certification LEED Platine, plus haut niveau de ce système d'évaluation nord-américain de haute qualité environnementale. Elle offre ainsi une performance énergétique exceptionnelle en étant alimentée en géothermie et en disposant d'une toiture blanche et végétalisée. Outre ce décor utile et agréable, c'est surtout un milieu de vie convivial, accueillant et inclusif, doté de l'accessibilité universelle.

Les 4000 m² de la bibliothèque comptent 170 000 documents dont 3000 en langues étrangères, 500 livres audio et une collection dédiée au développement durable. Ils hébergent aussi la réserve muséale du Musée des maîtres et artisans du Québec et le Centre d'exposition Lethbridge, lequel a proposé jusqu'à maintenant plus de vingt expositions et expériences culturelles gratuites!

Parmi les services innovants mis en place depuis son ouverture, citons par exemple le prêt d'instruments de musique, d'Ipads et de jeux vidéos, les heures du conte en arabe, espagnol et mandarin, ou encore les partenariats avec des organismes locaux comme celui noué avec Carrefour jeunesse emploi St-Laurent qui a abouti à la création du podcast "Deux générations, un micro".

Nul doute que la Bibliothèque du Boisé contribue au classement de Saint-Laurent parmi les municipalités et arrondissements reconnus pour l'excellence de leurs bibliothèques dans le premier portrait national des bibliothèques publiques québécoises de l'Association des bibliothèques publiques québécoises selon le journal La Presse.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de

70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, l'arrondissement offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs, assurant ainsi une belle qualité de vie pour les familles et un milieu favorable aux entreprises.

