Plus de 15,2 millions de dollars en soutien aux producteurs de Céréales et canola grâce au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

LÉVIS, QC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de répondre aux besoins des producteurs de céréales et de canola, La Financière agricole du Québec procède au versement de la première avance de compensation de l'année d'assurance 2020 au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Le montant brut de cette avance est de 15,2 millions de dollars. Après le prélèvement de la contribution, un montant net de 3,7 millions de dollars sera versé aux producteurs d'avoine et de blé. Ce montant net représente 27,33 $/ha pour l'avoine, 22,53 $/ha pour le blé d'alimentation humaine et 17,76 $/ha pour le blé d'alimentation animale.