TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Sans accord de renouvellement en main le premier jour de l'expiration de leur convention collective, plus de 15 000 membres du personnel scolaire des collèges - notamment des membres du corps professoral et du personnel instructeur à plein temps et à charge partielle, des conseillères, des conseillers et des bibliothécaires - tiendront un vote sur le mandat de grève, du 15 au 17 octobre, pour autoriser un moyen de pression syndicale si un accord équitable n'est pas conclu d'ici là.

L'équipe de négociation de l'OPSEU/SEFPO, qui représente le personnel scolaire des CAAT, et le Conseil des employeurs des collèges (CEC) ont entamé des négociations contractuelles le 15 juillet 2024. Ayant déposé toutes les propositions du personnel scolaire sur la table depuis le 10 septembre, le syndicat dit que l'espoir de parvenir à un accord de renouvellement dans les délais a été réduit à néant par les nombreuses concessions que l'employeur a mises sur la table.

« Pendant des mois, nous avons souligné la nécessité de moderniser notre convention collective pour répondre aux besoins actuels des cohortes étudiantes et du personnel scolaire », a déclaré Michelle Arbour, présidente par intérim de l'équipe de négociation et professeure au Collège Lambton. « On ne peut pas maintenir une éducation de qualité en réduisant le temps d'évaluation consacré aux cohortes étudiantes, ni en mettant de l'avant des conceptions étroites de "l'enseignement" qui excluent l'aide aux étudiantes et étudiants en dehors de la classe. »

Michelle Arbour a souligné le fait que les collèges, qui traversent une période de profits historiques, ont accumulé un excédent d'un (1) milliard de dollars à l'échelle du système rien que pour cette année, en plus du récent investissement provincial de 1,3 milliard de dollars.

« Ces fonds devraient être facilement investis dans une éducation de qualité », a ajouté Michelle Arbour. « Au lieu de cela, nous constatons une aggravation de la précarité, car les embauches de personnel à charge partielle sont bien supérieures aux embauches de personnel à temps plein. Les trois quarts du personnel enseignant, des conseillères, des conseillers et des bibliothécaires des collèges de l'Ontario travaillent avec des contrats de courte durée, avec peu ou pas d'avantages sociaux, pas de sécurité d'emploi, ni aucun recours pour résoudre leurs problèmes de charge de travail. »

En 2022, l'arbitre William Kaplan a rendu une décision dans laquelle il a stipulé la création d'un groupe de travail chargé d'examiner en profondeur la charge de travail du personnel scolaire. Le rapport du Groupe de travail sur la charge de travail, qui a été publié le 3 septembre 2024, comprend les résultats de cette étude approfondie menée dans les collèges de l'Ontario - l'une des plus importantes études connues sur la charge de travail au Canada. À partir des données brutes recueillies, le rapport confirme les préoccupations du personnel scolaire : tous les modes de prestation de cours ont entraîné une augmentation de la charge de travail, en plus d'une augmentation du temps consacré à l'aide aux étudiantes et étudiants; les employés à charge partielle exécutent des tâches sans couverture contractuelle, et les conseillères, les conseillers et les bibliothécaires ont indiqué faire des heures supplémentaires alors qu'aucun mécanisme ne tient compte de cette charge de travail.

Les membres du personnel scolaire des collèges ont actuellement un plafond de 5 minutes et 24 secondes par étudiant, par semaine, pour faire l'évaluation - aussi vrai aujourd'hui qu'en 1985. Les données du rapport du Groupe de travail sur la charge de travail indiquent que seulement un quart des membres du personnel scolaire se voient allouer ce laps de temps - la plupart d'entre eux reçoivent moins de temps. C'est-à-dire que les membres du personnel scolaire ont droit à une heure de moins par semaine pour faire l'évaluation qu'il y a 10 ans.

« Nos propositions investissent dans une éducation qui se fonde sur l'apprentissage, qui prépare au monde du travail, et qui éduque l'avenir de l'Ontario », a ajouté Michelle Arbour. « La réalité, c'est que les collèges développent rapidement un modèle d'éducation qui met l'accent sur la marchandisation et les profits au détriment des travailleuses et travailleurs les plus précaires. »

« Tout parent ou étudiant vous dira qu'une éducation de qualité commence et se termine par le personnel scolaire de première ligne qui dispense la formation dont ont besoin les cohortes étudiantes pour entrer sur le marché du travail », a déclaré JP Hornick, qui préside actuellement l'OPSEU/SEFPO et qui a déjà été membre du corps professoral au Collège George Brown. « Nous sommes en première ligne auprès de nos cohortes étudiantes, dans les salles de classe, les laboratoires, les bibliothèques et les bureaux des collèges, et nous luttons pour un meilleur système collégial, parce que nous savons de première main que l'avenir des étudiantes et des étudiants et du personnel scolaire est étroitement lié. »

La Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) organisera le vote sur le mandat de grève, qui débutera le mardi 15 octobre, à midi, et se poursuivra jusqu'au jeudi 17 octobre, à 15 heures. Une fois connus, les résultats du vote de grève seront communiqués à tous les membres du personnel scolaire des collèges, et rendus publics par l'OPSEU/SEFPO dans le même temps.

