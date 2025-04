TORONTO, le 14 avril 2025 /CNW/ - En ce premier jour où l'Assemblée législative de l'Ontario revient pour la séance de printemps, des leaders syndicaux et étudiants et des défenseurs de l'éducation postsecondaire tiendront une conférence de presse à Queen's Park pour parler de la crise à laquelle est confronté le système collégial de l'Ontario. Ils souligneront l'urgence de la question étant donné le rôle crucial que le système collégial peut jouer dans la façon dont la province fait face aux répercussions économiques des droits de douane imposés par les États-Unis, alors que nous préparons et formons notre main-d'œuvre de demain.

Date : Lundi 14 avril 2025

Heure : Début de la prise de parole peu après 10 heures

Lieu : Salle des médias de Queen's Park, 111, rue Wellesley Ouest, Toronto, ON

Intervenants : JP Hornick, présidence de l'OPSEU/SEFPO; Nigmendra Narain, président de l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario (OCUFA); Adaeze Mbalaja, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Ontario (CFS-O); Laura Walton, présidente de la Fédération du travail de l'Ontario (FTO).

Disponibilité pour les médias sur place et après l'événement.

SOURCE Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO)

Renseignements pour les médias : Vic Wojciechowska, Communications de l'OPSEU/SEFPO, (437) 518-3459, [email protected]