Plus de 140 leaders communautaires honorés lors de la Soirée de reconnaissance de la députée Sona Lakhoyan Olivier

LAVAL, QC, July 21, 2026 /CNW/ -- Dans le cadre d'une soirée célébrant l'esprit communautaire, la générosité et l'engagement citoyen, plus de 140 invités se sont réunis jeudi soir au Centre Arménie à Laval à l'occasion de la Soirée de reconnaissance organisée par Mme Sona Lakhoyan Olivier, députée de Chomedey.

Cette soirée a permis de souligner la contribution exceptionnelle des organismes communautaire, des communautés culturelles, des bénévoles, des partenaires, des leaders communautaires ainsi que des médias locaux dont l'engagement et le dévouement continuent de renforcer la communauté de Chomedey et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

Réunissant des représentants de différents secteurs de Laval, l'événement a été une véritable occasion de reconnaissance envers celles et ceux qui consacrent leur temps, leur énergie et leur passion à bâtir une communauté plus inclusive, solidaire et dynamique.

Un moment fort de la soirée fut la remise de certificats, de la Médaille de souvenir de l'Assemblée nationale du Québec ainsi que du prix Inukshuk, afin d'honorer des personnes dont le leadership exceptionnel, le bénévolat et l'implication communautaire ont laissé une marque significative dans la communauté de Chomedey.

« Depuis près de quatre ans, j'ai le privilège de travailler aux côtés de personnes et d'organisations remarquables dont l'engagement m'inspire chaque jour. Cette soirée était l'occasion de leur exprimer toute ma reconnaissance et de souligner l'apport inestimable de celles et ceux qui contribuent à faire de Chomedey une communauté accueillante, forte et dynamique », a déclaré Mme Sona Lakhoyan Olivier.

La soirée a également mis en lumière une initiative de collecte de fonds au profit de la Fondation Cité de la Santé de Laval. Grâce à la générosité des participants, un montant total de 3 775 $ a été recueilli lors de l'événement. Mme Lakhoyan Olivier a réitéré son engagement à égaler les dons amassés et a également annoncé l'octroi d'une subvention supplémentaire de 5 000 $ dans le cadre du programme de soutien au bénévolat, afin d'appuyer la Fondation Cité de la Santé de Laval et de les aider à poursuivre leur mission essentielle auprès de la population.

Avec plus de 140 participants, la Soirée de reconnaissance a témoigné de la force, de la diversité et de la solidarité qui caractérisent Chomedey. Elle a été une occasion privilégiée de célébrer les réalisations, de reconnaître l'excellence communautaire et de réaffirmer l'importance de la collaboration.

La soirée s'est conclue par un magnifique buffet préparé par P.B. Banquet, permettant aux invités de poursuivre les échanges, de renforcer les liens et de célébrer ensemble dans un esprit d'amitié et de rassemblement.

Mme Lakhoyan Olivier a tenu à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes ainsi que les bénévoles, organismes, partenaires et leaders communautaires dont l'engagement constant contribue à bâtir une communauté de Chomedey plus forte, unie et prospère.

SOURCE Députés indépendants

Source : Bureau de la Hilda Tursucu, 5145715044, députée de Chomedey