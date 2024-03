Plus de 133 000 $ pour le Salon de l'emploi 2024 de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval

LAVAL, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Afin d'aider les entreprises lavalloises à joindre les Québécoises et les Québécois en recherche d'emploi, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, annoncent un soutien financier de 133 348 $ destiné à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval pour la tenue de l'édition 2024 de son Salon de l'emploi.

L'événement se déroulera le 20 mars au Château royal de 10 h à 18 h. Il regroupera des employeurs souhaitant embaucher du personnel, mais aussi des organismes spécialisés en employabilité. L'accès au Salon est gratuit, tout comme l'utilisation des navettes permettant aux personnes de s'y rendre. Des services d'interprétation en langue des signes québécoise seront également offerts pour permettre aux personnes sourdes et entendantes de communiquer par l'intermédiaire d'un interprète.

Sur place, il y aura notamment un kiosque de Services Québec afin de présenter les mesures et les services publics d'emploi proposés aux entreprises et à la population, notamment aux personnes qui souhaitent prolonger leur carrière ou revenir en emploi.

Citations

« Par le soutien accordé à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, notre gouvernement contribue aux efforts menés dans la région pour aider les entreprises à attirer des travailleurs. Faire appel à tous les talents, notamment aux Québécois et Québécoises de 60 ans et plus, est d'ailleurs l'une des solutions gagnantes. J'encourage toutes les personnes qui souhaitent trouver un emploi ou retourner sur le marché du travail à y participer! Il s'agit d'un événement qui, j'en suis certaine, créera de belles rencontres professionnelles. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le Salon de l'emploi est un événement incontournable dans notre région et j'en suis fier. Je suis très heureux de souligner cet investissement de plus de 133 000 $ de notre gouvernement. Cette somme fait partie des leviers qu'on met en place pour soutenir nos entreprises. J'invite la population à participer en grand nombre! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Salon de l'emploi est le reflet de notre engagement envers le développement économique de Laval. Il permet aux entreprises locales d'accéder aux talents dont elles ont besoin pour assurer leur croissance. Laval connaît un essor soutenu; c'est donc également une occasion pour la population du Grand Montréal de saisir de nouvelles possibilités professionnelles qui pourraient constituer un tournant décisif dans leur parcours professionnel. La Chambre contribue ainsi activement au développement des commerces, des PME et des industries de sa communauté d'affaires. »

Caroline De Guire, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Fait saillant

Tous les détails concernant le Salon de l'emploi 2024 sont disponibles sur le site Web de l'événement https://ccilaval.ca/salon-emploi-2024/.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Émilie Savard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la régionde la Côte-Nord, Tél. : 367 990-8473; Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 999-1939; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796