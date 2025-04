Plus de 12 000 signatures pour un virage numérique inclusif et humain

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le député solidaire Haroun Bouazzi, porte-parole en matière de cybersécurité et de numérique, s'est joint au Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) pour exiger que la transition numérique du gouvernement de la CAQ ne laisse personne derrière.

« Le gouvernement mène une transition numérique de 8 milliards de dollars, dans l'opacité et au prix d'échecs répétés. Rien ne garantit qu'elle assurera un accès équitable aux services publics. Au contraire, elle pénalise déjà celles et ceux qui n'ont pas accès à la technologie », explique le député solidaire Haroun Bouazzi.

Avec plus de 12 000 signatures, la déclaration Traversons l'écran, pour un virage numérique humain démontre la nécessité de l'adoption d'une transition numérique inclusive. Elle met de l'avant cinq revendications : maintenir les services en personne, garantir des alternatives accessibles, humaines et de qualité au numérique, simplifier les communications et les procédures pour accéder aux services publics, améliorer l'accès aux technologies et favoriser l'apprentissage tout au long de la vie.

« Garantir des services accessibles et en personne, c'est une question de justice sociale. Plus d'une personne sur quatre au Québec éprouve des difficultés avec les interactions en ligne. Tout le monde n'a pas accès à la technologie ni aux compétences pour l'utiliser. Le virage numérique, tel qu'imposé, force des citoyens à dépendre de leurs proches ou même à renoncer à leurs droits, alors qu'ils étaient autonomes auparavant. Cette situation est inacceptable et doit être corrigée. Le ministre Bélanger a maintenant l'occasion de prouver qu'il incarne un véritable renouveau en matière de gestion responsable de la transition numérique. Je l'invite à agir dès maintenant », dénonce le député solidaire Haroun Bouazzi.

« Depuis plusieurs années, le gouvernement mène sa transformation numérique dans l'opacité. Cette situation a soulevé des inquiétudes croissantes, avec de nombreuses organisations qui tirent la sonnette d'alarme. Nous refusons que le numérique devienne une barrière et exigeons des solutions accessibles et inclusives. Le progrès ne doit pas se faire au détriment des plus vulnérables », affirme Martine Filion, directrice du RGPAQ.

« Le numérique rend l'accès aux services plus difficile: pour la santé, le logement, ou même Desjardins, c'est compliqué. Sans aide, je n'aurais pas pu contester mon augmentation de loyer. Ce n'est pas juste un problème pour les personnes âgées : même mon fils a besoin d'aide ! Il faut penser à nous et faire en sorte que personne ne soit oublié », explique Réjean Falardeau, bénéficiaire des services du groupe populaire en alphabétisation, La Marée des mots.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

