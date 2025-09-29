Plus de 110 000 $, un record fracassé pour la 10e édition du Défi pour l'autisme Espace-Vie TSA

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Une générosité sans borne multipliée avec le dévouement d'une centaine de bénévoles nous ont permis de fracasser le record des fonds amassés à ce jour ! Plus de 110 000 dollars, c'est la somme générée par notre 10e Défi pour l'Autisme Espace-Vie TSA!

« Notre reconnaissance est à son comble à quelques jours de l'inauguration de notre villa. Le succès du défi d'aujourd'hui est ni plus ni moins qu'une autre preuve qu'ensemble on va toujours plus loin! Encore plus que les sommes amassées, votre précieux soutien des 10 dernières années nous donne l'énergie nécessaire pour poursuivre notre mission visant à offrir un réel chez-soi aux adultes autistes à grands défis et surtout à influencer positivement l'actuel modèle d'habitation québécois destiné aux personnes autistes à grands défis! »

Marie-Josée Dutil, présidente d'Espace-Vie TSA

Rappelons que cette collecte de fonds contribuera à faire vivre la villa d'Espace-Vie TSA, un projet unique dans la région de Québec, qui offrira un réel chez-soi, adapté aux besoins des adultes autistes à grands défis. Ce projet novateur de 7,5 M$ combine des appartements et un centre d'activités de jour pour des personnes autistes à grands défis.

Plus de 500 marcheuses et marcheurs ou coureuses et coureurs ont pris part au défi, samedi, le 27 septembre dernier, qui s'est déroulé en présence de notre ambassadeur de choix, Benjamin Gratton, bien connu pour son « Monde de Benjamin » qu'il nous partage sur les médias sociaux. Le Défi, c'est aussi plus d'une centaine de bénévoles dont les membres des corps de cadets de la marine de Cap-Rouge et de l'Escadron 629 de Québec et nos commanditaires.

« Aujourd'hui, notre slogan, Ensemble bâtissons pour l'autisme, prend son sens plus que jamais grâce à vous tous, participantes et participants, partenaires de la communauté d'affaires et bénévoles. À chacun d'entre vous, nous vous répétons des centaines et des centaines de fois ce simple mot mais rempli de sens et de reconnaissance : Merci! »

Marie-Josée Lapointe, vice-présidente d'Espace-Vie TSA et co-organisatrice du Défi pour l'Autisme

Si le Défi pour l'Autisme Espace-Vie TSA 2025 est complété, vous avez encore jusqu'au 5 octobre prochain pour contribuer à la collecte Je bâtis pour Espace-Vie TSA.

Pour en savoir plus sur Espace-Vie TSA : https://www.espacevietsa.org/

https://www.espacevietsa.org/defiespacevie

