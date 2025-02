À 400 000$ de l'objectif de la campagne majeure de financement : Espace-Vie TSA, le premier projet d'habitation à Québec pour des adultes autistes à grands défis, a le vent dans les voiles!

QUÉBEC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - La présidente d'Espace-Vie TSA, Mme Marie-Josée Dutil, est fière d'annoncer que la campagne majeure de financement pour le premier projet d'habitation à Québec destiné spécifiquement à des personnes adultes autistes à grands défis, a déjà atteint 85 % de son objectif fixé à 2,7 millions de dollars, et ce, en moins d'un an!

« Ce sont 2,3 M$ qui ont été amassés à ce jour! Si on est si près du but, après seulement 8 mois de campagne, c'est grâce à l'immense générosité de nos donateurs et aussi aux efforts précieux de notre cabinet de campagne! 2,3 millions de fois merci! Continuons de « forger le possible » ensemble pour atteindre notre objectif de 2,7 millions de dollars et ainsi offrir un véritable chez-soi à des adultes autistes à grands défis. Un projet novateur qui, on le souhaite, viendra révolutionner l'approche résidentielle offerte à des milliers de personnes autistes adultes au Québec! »

Marie-Josée Dutil, présidente de l'organisme Espace-Vie TSA

La présidente de l'organisme est extrêmement reconnaissante envers chacun des donateurs qui ont répondu à l'appel de forger le possible avec Espace-Vie TSA et elle tient à souligner la contribution des grands donateurs suivants :

Dons exemplaires (plus de 250 000$)

Desjardins

Fondation Mirella & Lino Saputo

Dons majeurs (entre 100 000$ et 249 999$)

Beneva

Fasken

CANAM

iA Groupe financier

« C'est un grand honneur de coprésider cette campagne majeure de financement pour un projet si pertinent et essentiel pour les adultes autistes et leurs familles. On est à 400 000$ de notre objectif de campagne, aidez-nous à le réaliser en contribuant au succès de cette campagne! »

Isabelle Durand, vice-présidente et Cheffe des Services juridiques, iA Groupe financier et Marc Villeneuve, vice-président développement et rayonnement des affaires, Services aux Entreprises, Desjardins, coprésidents de la campagne majeure de financement Espace-Vie TSA

La villa Espace-Vie TSA, un projet unique au Québec (7,6 M$ incluant l'aménagement du Centre de jour)

Basé sur la prévention de l'anxiété, le concept est spécifiquement destiné aux personnes autistes à grands défis.

L'anxiété, omniprésente pour une personne autiste, représente le principal frein à son bien-être et à son intégration.

Une résidence permanente pour accueillir 9 adultes autistes à grands défis.

3 appartements, des aires communes, une salle multifonctionnelle, des salles d'apaisement, des bureaux administratifs et des aires extérieures pour les activités sportives et de détente.

Un centre de jour à distance de marche de la résidence

Des services personnalisés pouvant accueillir 15 adultes autistes dont les 9 résidents.

Des partenariats précieux

Une entente de 5 ans, renouvelable avec le CIUSS de la Capitale Nationale couvrant notamment les frais des soins et services de soutien, d'accompagnement et d'apprentissage adaptés aux besoins des résidents.

Un partenariat avec la Chaire Autodétermination et Handicap de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour mener un projet de recherche sur l'impact potentiel de l'approche holistique d'Espace-Vie TSA sur les résidents, leurs familles et leurs intervenants. Il vise aussi à établir des bonnes pratiques pouvant être répliquées au Québec, dans le réseau public ou privé, pour le mieux-être des personnes autistes à grands défis.

Les prochaines étapes

Ouverture du centre d'activités de jour pour nos résidents : Printemps 2025

Défi pour l'autisme Espace-Vie TSA : 27 septembre 2025

Accueil de nos premiers résidents : Automne 2025

Accueil des participants externes du Centre d'activités de jour : Hiver 2026

Pour en savoir plus, consultez le www.espacevietsa.org.

