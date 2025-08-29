Benjamin Gratton, ambassadeur du Défi pour l'Autisme Espace-Vie TSA 2025

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 29 août 2025 /CNW/ - Pour sa 10e édition, le Défi pour l'Autisme Espace-Vie TSA est très fier de pouvoir compter sur un ambassadeur de choix en la personne de Benjamin Gratton. Bien connu pour Le Monde de Benjamin qu'il partage sur ses pages Facebook et Instagram, Benjamin a généreusement accepté de promouvoir notre Défi pour l'Autisme qui aura lieu le 27 septembre prochain à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le Défi pour l'Autisme Espace-Vie TSA, c'est une course, une marche, mais aussi une collecte de fonds : Je bâtis pour Espace-Vie TSA. L'an dernier, l'immense générosité de gens de la grande région de Québec a permis de recueillir un montant record de 80 000$. Pouvons-nous fracasser ce record cette année, pour offrir un réel chez-soi, adapté aux besoins des adultes autistes à grands défis ? C'est le défi que notre ambassadeur, Benjamin Graton vous invite à relever :

« Plus qu'un mois avant le Défi pour l'Autisme Espace-Vie TSA, faites comme moi et inscrivez-vous dès maintenant. Les fonds amassés seront investis pour le bien-être de personnes autistes à grands défis qui emménageront bientôt dans la toute nouvelle villa adaptée à leurs besoins. Tout le monde a droit à un véritable chez-soi! »

La Villa sera inaugurée dans quelques semaines à Saint-Augustin-de-Desmaures dans la grande région de Québec. Il s'agit d'un projet novateur d'un peu plus de 7,5 M$ qui combinera des appartements pour 9 adultes autistes à grands défis et un centre d'activités de jour qui accueillera à terme 15 à 20 personnes. Si sa concrétisation a constitué un défi en soi, il importe désormais de s'assurer de faire vivre ce projet au fil des années, c'est la raison d'être du Défi pour l'Autisme Espace-Vie TSA.

L'organisme Espace Vie-TSA a vu le jour grâce aux efforts de deux mamans qui connaissent très bien les immenses besoins des adultes autistes à grands défis, mais aussi grâce au soutien de précieux donateurs, du CIUSS de la Capitale-Nationale, des trois paliers gouvernementaux, dont la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Espace-Vie TSA, c'est une approche résidentielle basée sur la prévention de l'anxiété, une des grandes clés pour leur bien-être. L'anxiété est en effet omniprésente chez ces personnes qui ont de la difficulté à comprendre leur environnement, ce qui peut entraîner des troubles de comportements et de la désorganisation.

Benjamin et son père, Mathieu, ont été séduits par ce projet novateur, le premier dans la région de la Capitale-Nationale. Un projet qui, on le souhaite, pourra faire évoluer le modèle résidentiel actuel au bénéfice de tous les adultes autistes à grands défis à travers le Québec.

https://www.espacevietsa.org/defiespacevie

Pour information et entrevues : [email protected]