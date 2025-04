Plus de 11 M$ pour soutenir l'intelligence artificielle québécoise

QUÉBEC, le 11 avril 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et la députée de Laval-des-Rapides et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet intelligence artificielle), Mme Céline Haytayan, annoncent l'attribution d'aides financières totalisant 11 059 444 $ à 15 projets1 qui permettront de développer des solutions mobilisant l'intelligence artificielle (IA) ou les technologies quantiques au Québec.

Ces projets ont pour objectifs, notamment :

de connecter les acteurs afin de soutenir le développement, l'industrialisation et la commercialisation de l'IA de confiance et des technologies quantiques au Québec;

d'accélérer l'adoption de l'IA dans plusieurs secteurs de l'économie;

de favoriser l'utilisation éthique et responsable de l'IA.

L'octroi des aides financières fait suite à un appel de projets lancé dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2), en collaboration avec l'initiative Confiance IA, l'Institut de valorisation des données (IVADO) et les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI).

« Avec la SQRI2, on développe des infrastructures de recherche de pointe et on accélère l'intégration responsable de l'intelligence artificielle pour permettre la réalisation de projets innovants. Je félicite les entreprises à la tête de ces initiatives, qui généreront des retombées importantes, notamment en matière de soins de santé et de productivité des entreprises, au bénéfice de tout le Québec. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques dans notre économie est essentielle pour stimuler la compétitivité des entreprises québécoises. En investissant plus de 11 millions de dollars dans ces 15 projets, notre gouvernement s'assure qu'elles continuent de se démarquer dans des créneaux d'avenir tout en propulsant le Québec comme l'un des chefs de file mondiaux dans le secteur stratégique de l'IA. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet intelligence artificielle)

L'appel de projets s'inscrit dans le programme Innovation.

La SQRI 2 offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. À terme, en 2027, 125 millions de dollars auront été investis dans le cadre de la SQRI 2 en vue de soutenir l'adoption de l'IA ainsi que les technologies en appui à l'IA, dont 15 millions pour stimuler l'adoption de nouvelles technologies et la recherche dans le but d'améliorer la productivité des entreprises.

en vue de soutenir l'adoption de l'IA ainsi que les technologies en appui à l'IA, dont 15 millions pour stimuler l'adoption de nouvelles technologies et la recherche dans le but d'améliorer la productivité des entreprises. Les RSRI contribuent à mettre en place un écosystème d'innovation collaborative. Ils favorisent le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie en soutenant l'émergence de maillages entre le milieu de la recherche et l'industrie.

IVADO est un consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en IA. Il engendre, stimule et appuie les initiatives dans ce domaine, en mettant en interaction la communauté de recherche, les organisations et les établissements d'enseignement.

Fondé en 2023, Confiance IA est un consortium industriel qui accompagne les entreprises pour qu'elles intègrent l'IA dans leur quotidien. Il les aide également à développer une IA résiliente et robuste afin qu'elles puissent maintenir leur compétitivité.

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Entreprises Titre du projet Subvention Thales Solutions numériques

et Beslogique IA Validation et révolution en génie par l'IA générative 142 673 $ Trinaire,

9386-2845 Québec inc., Intelligence Keplr et OVA Polygraphe 611 629 $ Thales Solutions numériques

et Zetane Systèmes Méthodes d'apprentissage frugales et stratégies de vérification de la robustesse dans un contexte industriel réaliste 384 029 $ Axya et Solutions marketing Parachute Extract-Infos : projet de structure de données issues de l'industrie manufacturière et du commerce électronique 761 555 $ Technologies financières Quantolio

et Technologies Vima Contrôle prédictif basé sur l'IA pour la gestion énergétique dans les bâtiments intelligents utilisant des réseaux de capteurs sans fil 398 894 $ Technologies Domely

et Les toitures Raymond

et Associés Projet de consortiums en IA 448 072 $ Studio Affordance,

Les jeux BadRez et Tengiva Passeports Produit.IA 713 109 $ Logiciels Hadaly

et Mon système fourrager Amélioration des systèmes experts pour la génération de recommandations stratégiques 1 058 612 $ Anyon Systèmes

et Imagine 4D Banc d'essai pour puces quantiques de prochaine génération 1 381 855 $ 9Bio et Technologies Vega BioImagerie Thérapies oncologiques conditionnelles et diagnostics compagnons : une approche optimisée par IA pour un succès clinique accru 916 454 Intellident dentaire

et Espace dentaire 67 Entraînement continu pour couronnes dentaires produites par IA en 3D 438 989 $ Technologies Modulate

et Momentum Health Traitement de la scoliose pédiatrique amélioré et automatisé par l'IA : de la prise d'images au traitement par corset optimisé 1 124 044 $ ENTobot

et Robotiques Haply Développement et mise en œuvre du système chirurgical robotique Unicorn pour des procédures ORL améliorées 1 500 000 $ SiFi Laboratoires

et Technologies DrDialysis Prévention de l'hypotension intradialytique à l'aide de solutions basées sur l'IA pour des traitements de dialyse plus sécuritaires 252 177 $ Point laz Expertise laser minière et Can-Explore Développement d'un outil d'analyse prédictive utilisant l'IA pour la maintenance préventive dans l'inspection d'infrastructures dans les secteurs de la métallurgie, de l'exploitation minière et de la transformation industrielle 927 352 $

Total 11 059 444 $

_____________________________ 1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

