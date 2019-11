Plus de 1000 écoles reçoivent Antidote pour Noël

Druide s'est en effet engagée à remettre un Antidote à une école pour dix exemplaires vendus au détail au Canada et en Belgique. Ce sont les acheteurs d'Antidote qui désignent les établissements gagnants en votant pour l'école de leur choix. Et ils ont été nombreux à voter; pas moins de 100 932 d'entre eux ont estimé que leur école préférée pourrait faire bon usage du potentiel pédagogique d'Antidote.

C'est le Québec qui abrite la majorité des écoles gagnantes. Au total, depuis la première édition d'Antidote parue en 1996, 3 799 écoles se sont partagé le droit d'installer Antidote sur 42 591 ordinateurs, ce qui représente plus de 4,25 millions de dollars en logiciels et en maintenance distribués gratuitement aux établissements d'enseignement.

Druide est heureuse de contribuer ainsi, avec la complicité de sa clientèle, à l'effort d'éducation et à l'amélioration du français. Antidote peut en effet rendre de précieux services aux élèves, jeunes et moins jeunes. Ses vastes ressources pour écrire en français, conçues d'abord pour la bureautique professionnelle, sont accessibles de façon simple et pédagogique.

Constitué d'un correcteur avancé, de multiples dictionnaires et de guides linguistiques, Antidote s'intègre directement dans les principaux logiciels de traitement de texte et de courriel, et ce, sur Windows, Mac et Linux. Lancée l'an dernier, l'édition 10 d'Antidote apporte plus de 120 nouveautés pour le français et l'anglais, y compris, dans sa déclinaison bilingue, 2,5 millions de traductions de mots et expressions.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

