VANCOUVER, BC, le 26 mai 2022 /CNW/ - La construction d'un nouvel ensemble résidentiel qui offrira 114 logements neufs à des personnes seules et à des familles de Vancouver a commencé. Cet ensemble est le fruit d'un partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial, la Ville de Vancouver et la Lookout Housing and Health Society.

Le gouvernement fédéral investit près de 35,9 millions de dollars dans l'ensemble résidentiel dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). La Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, verse environ 10,3 millions de dollars dans le cadre du fonds de logement communautaire (CHF) de l'initiative Building BC, et elle fournira environ 200 000 $ en financement d'exploitation annuel. La Ville de Vancouver a versé environ 3 millions de dollars dans le cadre du Community Housing Incentive Program.

Situé au 508, rue Powell, le nouvel immeuble de sept étages sera exploité par la Lookout Housing and Health Society et offrira 114 nouveaux logements locatifs pour les personnes âgées, les Autochtones, les femmes fuyant la violence familiale, les personnes immigrantes, les personnes réfugiées, les personnes seules, les couples et les familles qui travaillent et qui sont à la recherche d'un logement abordable à Vancouver. Les commodités sur place comprennent des services de soutien à temps plein en matière de santé et de mieux-être, l'aiguillage vers les services locaux pour les locataires et le Powell Street Getaway (PSG), situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le PSG fournit des services alimentaires et des programmes sociaux et de santé accessibles à tous les membres de la collectivité. L'ensemble résidentiel devrait être achevé d'ici l'été 2024.

De plus, deux composantes sont ajoutées au programme du FNCIL du gouvernement du Canada afin de simplifier le processus de demande de financement.

La première composante est le volet Financement sous forme de contribution seulement, qui fournira des contributions en capital fixes afin de construire des logements locatifs abordables et de réparer ou renouveler les logements locatifs abordables et communautaires existants. Ce volet profite également d'un portail de demande simplifié. Les ententes de contribution seront complétées rapidement, c'est-à-dire dans les quatre semaines suivant la priorisation des ensembles d'habitation. Il offrira un processus de demande plus efficace aux organismes de logement sans but lucratif et aux coopératives de logements locatifs en réduisant la quantité de documents justificatifs exigés à l'étape de la demande et en accélérant le processus d'examen et d'approbation.

La deuxième composante est une nouvelle page d'accueil Web conçue expressément pour les communautés autochtones et du Nord visant à rendre le processus de demande du FNCIL plus simple et plus accessible. Cette page s'appuie sur un portail de demande simplifié, qui est maintenant disponible.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement est déterminé à aider les personnes et les familles de Vancouver à accéder à des logements abordables à proximité de services de soutien et de commodités qui leur permettront de s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet immeuble situé au 508, rue Powell est un lieu de soutien pour les gens de Vancouver depuis de nombreuses années, et il est aujourd'hui appelé à en faire encore plus. Grâce à notre collaboration avec nos partenaires et fournisseurs, nous veillons à ce que tous les résidents de Vancouver et de l'ensemble de la Colombie-Britannique aient accès à un logement stable. Ces types d'investissements sont nécessaires pour des collectivités saines et durables. » - Wilson Miao, député fédéral de Richmond-Centre

« Ce projet démontre ce qui peut se produire lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour répondre au besoin urgent de logements abordables en Colombie-Britannique. Lorsque cet ensemble résidentiel sera achevé, plus de 100 personnes du quartier Downtown Eastside auront la sécurité et la tranquillité d'esprit que procure un logement abordable. Nous continuerons de travailler fort pour construire des milliers de logements comme ceux-ci à Vancouver et partout dans la province. » - David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement

« La construction de logements abordables dans le quartier Downtown Eastside est le résultat d'un appel à l'action de longue date de la part de défenseurs et de membres de la collectivité. Ces 114 nouveaux logements abordables soutiendront les familles et amélioreront la vie de personnes à faible revenu, de personnes âgées, d'Autochtones et de femmes fuyant la violence familiale. Ces logements offriront un nouveau départ et la possibilité d'une vie meilleure. » - Melanie Mark, députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant

« Grâce à ces 114 nouveaux logements locatifs, des douzaines de personnes de Vancouver auront un chez-soi sûr et abordable. Cet ensemble d'habitation a reçu du financement dans le cadre du programme municipal Community Housing Incentive Program, qui est financé en partie par la taxe sur les logements vacants. C'est un exemple parfait de l'utilisation du revenu généré par cette taxe pour créer des logements destinés aux personnes de notre voisinage qui en ont le plus besoin. » - Kennedy Stewart, maire de Vancouver

« La Lookout Housing and Health Society reconnaît le besoin important de logements abordables et d'un continuum complet de services de soutien pour les personnes qui habitent dans le quartier Downtown Eastside. Ce projet n'est qu'une étape pour répondre à ces besoins. C'est grâce à la Ville de Vancouver, à la SCHL, à BC Housing, à la Vancity Community Foundation, à Pomegranate Housing Consultancy et à la Lookout Foundation que nous sommes en mesure de réaménager le site Powell Street Getaway, non seulement pour mieux servir la collectivité, mais aussi pour fournir plus de 100 nouveaux logements abordables. » - Shayne Williams, directeur général, Lookout Housing and Health Society

Faits en bref :

La Lookout Housing and Health Society exploite 59 immeubles dans 15 municipalités de la Colombie-Britannique : Vancouver , Victoria , Surrey , New Westminster , West Vancouver , North Vancouver (ville et district), Burnaby , Langley , Abbotsford , Chilliwack , Mission , Maple Ridge et Duncan Cowichan Valley. Chaque jour, près de 3 000 personnes profitent des services offerts par Lookout, notamment des logements, des maisons d'hébergement ainsi que des services de sensibilisation et de santé.

Le volet Financement sous forme de contribution seulement simplifiera le processus de soumission, d'examen et d'approbation des demandes de contribution seulement. Il simplifiera le processus de demande pour les organismes de logement sans but lucratif et les coopératives de logements locatifs en réduisant la quantité de documents justificatifs exigés à l'étape de la demande et en accélérant le processus d'examen et d'approbation.

Dans le cadre de l'amélioration du FNCIL, nous avons créé une page d'accueil Web particulière pour les communautés autochtones et du Nord, appuyée par un portail de demande simplifié. Elle simplifiera le processus de demande du FNCIL en réduisant le nombre de documents à fournir et les délais de traitement, et en rendant le portail de demande en ligne beaucoup plus convivial.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL, une initiative découlant de la SNL, accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Le budget de 2022 propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, afin que tous les fonds restants de ce programme soient dépensés d'ici 2025-2026 pour construire et réparer jusqu'à 22 000 logements pour les Canadiens et les Canadiennes qui en ont le plus besoin.

Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Cet ensemble d'habitation fait partie des quelque 34 000 nouveaux logements achevés ou en construction pour les gens de la Colombie-Britannique grâce à des investissements du gouvernement provincial faits depuis 2017, dont plus de 8 400 logements à Vancouver .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

La Lookout Housing and Health Society est un organisme de bienfaisance sans but lucratif établi en 1971. Elle offre un éventail de programmes, de logements et de solutions de santé aux adultes vulnérables confrontés à de nombreux défis. Pour en savoir plus, visitez le site https://lookoutsociety.ca/.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

