Plus de 100 Compagnes et Compagnons forment la famille de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

« C'est un honneur pour moi d'être ici en présence des nouveaux Compagnons et Compagnes de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Chacune dans leur domaine, ces personnes sont de véritables précurseurs, des visionnaires, et surtout de grands créateurs. Félicitations et merci de contribuer à façonner l'image d'un Québec inspirant, fier et fort de ses succès », a mentionné la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, M me Nathalie Roy.

« Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire, les pratiques originales, le talent et le dynamisme de celles et ceux qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner ici et à l'étranger. Si aujourd'hui, la culture québécoise fleurit et séduit partout à travers le monde, c'est grâce au talent et au travail de personnalités comme celles que nous honorons aujourd'hui. La récompense que nous leur offrons souligne leur legs immense et symbolise notre gratitude et notre admiration pour ce qu'ils ont accompli », a affirmé Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil.

L'Ordre des arts et des lettres du Québec

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil, l'Ordre des arts et des lettres du Québec est remis à des personnalités dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec.

La distinction est symbolisée par un insigne conçu par l'artiste joaillière Christine Dwane. Plus de cent personnalités québécoises portent l'insigne à ce jour. Voir la liste complète.

Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Les Compagnons et Compagnes sont recommandés par le Conseil de l'Ordre, un jury mis sur pied pour évaluer les candidatures reçues à l'issue d'un appel de candidatures annuel. Leurs recommandations sont entérinées par le C.A. du Conseil des arts et des lettres du Québec. Cette année, ce jury était composé de Hannah Claus, Claude Deschênes, Kevin McCoy et Mélissa Verreault.

Appel de candidatures

L'appel de candidatures est lancé pour déterminer les prochains récipiendaires. Pour savoir comment soumettre un dossier, visitez le site Web du Conseil. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 1er novembre 2019.

La Caisse Desjardins de la Culture, partenaire officielle de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Alliée des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin pour les organismes et les entrepreneurs, la Caisse Desjardins de la Culture est une coopérative financière solidement ancrée dans son milieu. Depuis 25 ans, elle accompagne les travailleurs autonomes dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, offre aux entreprises et organismes des services financiers adaptés à leur réalité et participe au développement socioéconomique du milieu en soutenant des démarches et des projets structurants.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a 25 ans

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. Consultez le programme d'activités offertes au public qui s'échelonne d'avril à novembre 2019.

Courtes biographies des lauréats

http://bit.ly/2oalq2019

https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/remise-oalq-2019/

Daniela Arendasova | Cirque

Gymnaste, chorégraphe et entraîneuse née à Bratislava, Daniela Arendasova est directrice des études de l'École nationale de cirque où elle a enseigné plusieurs disciplines dont la contorsion dès 1988. Elle a mis en place les programmes cirque-études secondaires et ceux de niveau collégial d'artistes et d'enseignants en arts du cirque. Daniela a formé des générations d'artistes récipiendaires de prix d'envergure internationale et favorisé la professionnalisation d'une relève hautement qualifiée, contribuant à la reconnaissance du statut de l'artiste de cirque au Québec.

Michel Marc Bouchard | Théâtre

Dramaturge, scénariste et directeur artistique d'expositions historiques et thématiques, Michel Marc Bouchard est l'auteur de plus de 25 pièces, dont Les Feluettes, Les Muses orphelines, L'Histoire de l'oie, Tom à la ferme et Christine, la reine-garçon, toutes adaptées au cinéma. Récipiendaires de nombreux prix, traduites en plusieurs langues, ses œuvres sont jouées partout dans le monde, particulièrement en France, en Italie et en Amérique latine. Professeur à l'École nationale de théâtre du Canada, il poursuit également une carrière de librettiste pour les opéras de Montréal et de Toronto.

Nicole Brossard | Littérature **

Poétesse, romancière, dramaturge, cofondatrice de la revue La Barre du jour, féministe engagée et militante LGBT, Nicole Brossard a marqué de sa plume le mouvement d'avant-garde poétique au Québec. Son œuvre polarisée entre modernisme et militantisme a été récompensée de deux Prix du Gouverneur général, du Grand Prix du festival international de la Poésie en 1989 et du Prix Athanase-David en 1991, entre autres.

Alan Côté | Chanson

Auteur-compositeur et interprète autodidacte, Alan Côté a fondé le Café de la Vieille Forge de Petite-Vallée et est directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée, qui favorise la transmission du métier par le parrainage. Son engagement et ses initiatives ont favorisé l'émergence et la reconnaissance de générations d'auteur(e)s-compositeur(-trice)s en plus d'enrichir la scène culturelle de la Gaspésie qui accueille chaque été le public épris de chanson francophone.

Céline Dion | Chanson *

Chanteuse ayant atteint dès l'adolescence une célébrité planétaire, Céline Dion est l'artiste québécoise la plus connue internationalement de tous les temps. Sa voix d'un registre impressionnant passe avec aisance du R&B au gospel et du pop au jazz, en français, en anglais et occasionnellement en espagnol, italien, allemand, japonais et mandarin. Au palmarès des artistes ayant réalisé les plus grandes ventes de disques de l'histoire de l'industrie, elle a récolté une multitude de prix allant des Grammies aux Oscars.

André Dudemaine | Pluridisciplinaire

Par son engagement indéfectible et ses actions visionnaires, André Dudemaine a contribué de manière exceptionnelle à la reconnaissance et au rayonnement des cultures des Autochtones d'Amérique du Nord. Innu ayant grandi en Abitibi-Témiscamingue, il est le fondateur et directeur artistique de Terres en vues, et dirige depuis près de 30 ans le festival multidisciplinaire Présence autochtone de Montréal. Il est également un des membres les plus éminents du monde du cinéma autochtone.

Françoise Faucher | Théâtre *

Comédienne, auteure, intervieweuse, animatrice, metteure en scène, Françoise Faucher a marqué notre vie culturelle et inspiré des générations de comédien(ne)s par la richesse et la rigueur de ses interprétations, son intelligence et sa sensibilité. Elle a poursuivi sa carrière à la radio, à la télévision, au cinéma et sur scène, défendant plus de 150 rôles dans tous les genres, du boulevard à l'avant-garde, en passant par les auteur(e)s classiques et modernes.

Serge Fiori | Chanson

Auteur-compositeur-interprète, musicien autodidacte et producteur, Serge Fiori a cofondé le groupe-culte Harmonium. De L'Heptade à son album éponyme, Serge Fiori s'est démarqué par sa voix ainsi que la puissance, l'originalité et la complexité de ses compositions. Sa création l'a mené du folk au rock progressif en passant par le nouvel âge et la musique de film. Après avoir travaillé avec certains des plus grand(e)s artistes de la chanson québécoise, il s'est consacré à la relève.

Paul-André Fortier | Danse

Danseur, chorégraphe et pédagogue, Paul-André Fortier a contribué de manière exceptionnelle au développement et à la renommée de la danse contemporaine québécoise. Sa recherche, sa rigueur et son goût du risque ont tracé la voie d'une danse affranchie des formes du passé. Il a signé une cinquantaine de chorégraphies audacieuses où se croisent souvent d'autres disciplines artistiques et de nouvelles technologies. Sa démarche de création s'est toujours doublée d'un engagement fort envers le milieu de la danse.

Brigitte Haentjens | Théâtre

Née en France, la metteure en scène, chorégraphe et auteure, Brigitte Haentjens fut chef de file de la création franco-ontarienne avant de s'établir au Québec où elle a fondé sa compagnie, Sibyllines. Femme de théâtre et de lettres, elle s'est distinguée par son audace, l'exigence de ses choix d'auteur(e)s et l'esthétique novatrice de ses créations explorant souvent les questions de l'identité féminine, du pouvoir et de la sexualité. Directrice artistique du théâtre français du Centre National des Arts, elle a aussi dirigé le Carrefour international de théâtre et le Théâtre Denise-Pelletier.

Suzanne Lebeau | Théâtre *

Comédienne, dramaturge et cofondatrice avec Gervais Gaudreault de la compagnie de théâtre Le Carrousel, Suzanne Lebeau est l'auteure d'une trentaine d'œuvres ainsi que d'adaptations et traductions. Animée par la passion de dire les vraies choses aux enfants et de stimuler la prise de conscience, elle est reconnue internationalement comme figure marquante de la dramaturgie jeune public et compte parmi les auteur(e)s du Québec les plus traduit(e)s et joué(e)s dans le monde.

Zab Maboungou | Danse

Chorégraphe, interprète, philosophe, écrivaine, conférencière et pédagogue d'origine franco-congolaise, Zab Maboungou est la directrice artistique de Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata. Que ce soit au Québec ou en tournée internationale, elle tend des ponts entre les cultures par ses œuvres à la gestuelle enracinée, vigoureuse et épurée. S'appuyant sur les bases rythmiques des danses et musiques africaines, elle a inventé la technique du lokéto qui constitue un modèle du genre.

Nadia Myre | Arts visuels

Membre de la nation algonquine Anishnabeg Kitigan Zibi, Nadia Myre est une figure majeure de l'art autochtone actuel et s'est imposée parmi les grand(e)s artistes contemporain(e)s. Son travail pluridisciplinaire s'inscrit dans une démarche participative abordant les thèmes de l'identité, du langage, de la résilience, de la mémoire, du désir et de la perte. Lauréate du prix Sobey pour les arts 2014, elle a été sélectionnée pour la Biennale de Montréal et la Biennale de Sydney et a exposé ses œuvres ici et à l'étranger.

Alain Paré | Arts de la scène

Fondateur, président et directeur général de la Conférence internationale des arts de la scène (CINARS), Alain Paré a contribué de manière exceptionnelle au rayonnement des arts québécois de la scène et au développement de marchés stratégiques pour l'exportation de créations d'ici. Depuis 45 ans, sa vision, son engagement, ses initiatives et son travail acharné ont procuré des tremplins à des centaines d'artistes et d'organismes, favorisant leur développement international et des retombées économiques sans précédent.

Rodney Saint-Éloi | Littérature

Né en Haïti, l'écrivain et éditeur Rodney Saint-Éloi est l'auteur d'une dizaine de livres de poésie, de plusieurs essais sur la littérature et la peinture, et de nombreuses traductions du français au créole. À Montréal, il a fondé la maison d'édition Mémoire d'encrier, dont le catalogue rassemble les œuvres d'écrivain(e)s de renom et de nouvelles voix d'origines diverses. Sa démarche solidaire, éthique et humaniste est guidée par son intérêt pour la mémoire et l'histoire des peuples dépossédés.

Peter Simons | Mécène

Peter Simons est un brillant entrepreneur et un mécène reconnu pour sa générosité, sa sensibilité envers les arts et son respect des créateurs. Dans chaque magasin de l'entreprise familiale Simons, le public peut admirer une œuvre monumentale d'un(e) artiste local(e) en plus de l'architecture distinctive et du design soigné. Peter Simons a fondé la Fabrique 1840 qui fait la promotion d'œuvres de dizaines de créateurs et d'artisans. En outre, la famille Simons a fait don à la Ville de Québec de la fontaine de Tourny, installée sur la Place de l'Assemblée-Nationale.

Pierre Thibault | Architecture

Architecte de renommée internationale, Pierre Thibault laisse son empreinte sur notre paysage depuis plus de 30 ans. Caractérisée par l'excellence de la conception et du langage architectural développé, sa démarche de création est axée sur les « retombées-bonheur » et le respect de l'environnement. Il est l'auteur de réalisations d'envergure dans les secteurs institutionnel, culturel et résidentiel, plaçant en interaction constante l'être humain et le territoire à habiter, qu'il soit naturel ou urbain.

Kim Thúy | Littérature

Née au Vietnam, Kim Thúy est arrivée au Québec à 10 ans avec les boat people. Elle écrit en français son premier livre, Ru (2009) qui connaît un succès retentissant. Le déracinement, la reconstruction et l'exploration de sa double identité constituent la trame de son œuvre intimiste aux résonances universelles, traduite en vingt-cinq langues. Amoureuse des mots et de la vie, incarnation de la résilience, elle a prouvé que l'humour et la littérature peuvent triompher des pires tragédies.

_______________________

* Ne pouvant pas être présente à la cérémonie, cette Compagne recevra son insigne à une autre occasion.

** Nommée en 2018 mais n'ayant pu assister à la remise, cette Compagne a reçu son insigne cette année.

