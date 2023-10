Plus de 10 millions de dollars investis par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans un banc d'essai de communication quantique accessible à Montréal, Québec, et dans la zone d'innovation DistriQ à Sherbrooke

MONTRÉAL, le 23 oct 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal au Gouvernement du Québec, Pierre Fitzgibbon a annoncé aujourd'hui une participation de 4 millions qui s'ajoutent aux 2,5 millions de dollars qui avaient été versés en 2022 pour la mise en place d'un banc d'essai de communication quantique. De son côté, la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada a annoncé un financement de 3,6 millions de dollars du gouvernement du Canada. L'organisme à but non lucratif Numana qui est responsable du déploiement et de l'exploitation du banc d'essai, estime que les bénéfices sur les entreprises et l'impact prochain de la communication quantique sur la société et l'économie du Québec et du Canada seront marquants.

Le banc d'essai en communication quantique : un outil d'innovation

Le banc d'essai permettra aux entreprises et aux organisations d'expérimenter des systèmes et des applications basés sur les technologies quantiques applicables aux réseaux de télécommunications. L'utilisation du banc d'essai de communication quantique offre la possibilité de tester l'intégration de nouvelles technologies sans perturber les complexes infrastructures numériques déjà en place.

Unique au Canada, ce banc d'essai de communication quantique positionne le Québec comme leader au pays et pourrait constituer l'une des pierres angulaires d'un futur réseau pancanadien de communication quantique tel qu'envisagé dans la Stratégie quantique nationale du Canada.

Un banc d'essai ouvert, évolutif, adaptable et collaboratif

Le banc d'essai est offert aux jeunes pousses, aux développeurs de technologies, aux institutions académiques, aux centres de recherche, aux PME et aux grandes entreprises d'ici et à l'international. Il intègrera les nouvelles technologies de communication quantique au fur et à mesure de leur disponibilité sur le marché. Ses infrastructures pourront évoluer et ses modalités d'utilisation ajustées pour satisfaire les besoins des participants et des marchés verticaux (santé, finances, infrastructures critiques, transport, sécurité, militaire, télécommunications entre autres.) Le rayonnement du banc d'essai va faciliter le maillage entre les acteurs de l'écosystème (développeurs, intégrateurs, chercheurs, fournisseurs) pour élaborer et réaliser des projets innovants.

Un banc d'essai multipôle, multinœud et multiusage piloté par Numana

Les organisations qui désirent utiliser le banc d'essai pourront le faire dans différentes villes, initialement dans la zone d'innovation DistriQ à Sherbrooke en octobre 2023 ainsi qu'à Montréal et Québec au début de l'année 2024. Chaque pôle comprendra plusieurs sites et offrira diverses fonctionnalités afin de configurer des topologies variées de réseaux et de valider divers cas d'utilisation. Le banc d'essai intègrera des volets de réseaux terrestres, aériens et satellitaires. Il est envisagé que les pôles du banc d'essai seront éventuellement interconnectés pour constituer un réseau de communication quantique panquébécois lorsque le marché et la technologie le permettront.

Numana assumera le rayonnement, l'exploitation et l'évolution du banc d'essai ainsi que la mise en disponibilité des équipements et des infrastructures pour la réalisation des projets selon les besoins de l'écosystème. « Notre ambition pour ce projet est l'accélération du développement du quantique au Québec et d'aider l'industrie à développer des produits de pointe qui feront du Québec un véritable chef de file mondial en communication quantique. Ce projet est dans la lignée du nouveau positionnement de Numana en tant que think tank des technologies, qui étudie des technologies de rupture et met en place des projets terrains pour les tester et en faciliter l'adoption » monsieur François Borrelli, président-directeur général de Numana.

« Le Québec et le Canada prennent leur place dans l'économie du futur, et notre gouvernement est là pour les soutenir. Le projet de Numana transformera notre économie, assurera notre croissance à long terme et façonnera notre compétitivité pour le futur. En soutenant l'innovation de cette manière, nous contribuons non seulement à bien positionner les PME et les organisations du Québec, mais aussi à renforcer notre leadership mondial dans ce domaine émergent. Je tiens à féliciter monsieur Borrelli, de même que toute l'équipe à bord de ce catalyseur d'innovations technologiques! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La boucle de communication quantique de Numana, c'est un grand pas pour permettre la création d'un réseau unique au Canada. Cette initiative vient réaffirmer la position du Québec comme acteur important dans les domaines de la quantique et des télécommunications, une excellente nouvelle pour l'écosystème en place. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal au Gouvernement du Québec

Pourquoi maintenant?

Le développement accéléré de l'ordinateur quantique laisse présager des impacts positifs pour les entreprises et les organisations. Toutefois, il représente également une menace potentielle pour les infrastructures numériques en rendant vulnérables les données véhiculées sur les réseaux de communication. Les organisations doivent se préparer maintenant et envisager des plans d'action pour identifier des solutions potentielles à cette menace future en matière de cybersécurité. Le banc d'essai de Numana offre une opportunité d'avoir un aperçu éclairé des solutions de sécurisation de réseaux en réduisant les risques d'investissements couteux.

L 'impact positif de la communication quantique pour le Québec

L'impact du quantique au Québec se justifie par l'intérêt mondial actuel. La recherche quantique s'accélère, de grandes sociétés et des gouvernements y investissent massivement et sa commercialisation débute. Le Québec dispose d'un bassin d'expertise en photonique, optique, télécommunications, cryptographie et une capacité à développer des produits innovants pour le marché de la communication quantique. Si on s'inspire de l'impact structurant de l'industrie de la photonique où 22 000 personnes dans 220 firmes contribuaient 3 G$ à l'économie québécoise en 2019[1], on peut anticiper que le Québec pourrait profiter de la création de richesse majeure du quantique. Selon le Conseil national de recherches du Canada, le secteur quantique deviendra une industrie de 139 G$ au Canada, avec plus de 200 000 emplois et des retombées de 42 G$ d'ici 2045, ce qui pourrait contribuer à 3 % du PIB du Canada[2]

De grandes entreprises déjà impliquées

Bell, TELUS et Ciena jouent un rôle central dans le déploiement de l'infrastructure physique du banc d'essai. Bell et TELUS deux opérateurs importants fourniront un accès à leur réseau de fibre optique. Ces grandes entreprises pourront également développer, concevoir et tester leur propre feuille de route quantique, développer les compétences quantiques de leur personnel, et déployer de nouveaux services ultrasécurisés pour faire face à la demande croissante de l'industrie quantique en collaborant avec les chercheurs académiques et les entreprises en démarrage (startups).

« L'intérêt mondial pour la communication quantique et ses possibilités est en croissance. Bell reconnaît l'importance de la recherche au Québec et est ravie d'y participer grâce à la puissance de notre réseau de fibre optique. Je suis fier de l'Équipe Bell et du travail de recherche unique réalisé avec l'Université de Sherbrooke, s'alignant ainsi à notre raison d'être qui est de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et le monde. »

Nicholas Payant, Vice-Président sécurité, systèmes de l'entreprise et service d'exploitation. Bell

« L'informatique quantique transformera la façon dont nous traitons les données et permettra des avancées dans plusieurs domaines favorisant la découverte de nouveaux médicaments, la transition énergétique ou l'intelligence artificielle. Nous sommes fiers de participer activement au développement responsable de la communication quantique et de contribuer au dynamisme technologique du Québec, en créant un pôle d'innovation qui réunira les entreprises et chercheurs pour contribuer au développement sécuritaire et responsable de l'internet quantique. »

Benoit Simard, vice-président, Produits, TELUS Solutions d'affaires.

"La collaboration stratégique de Ciena avec Numana et notre participation au banc d'essai quantique nous aideront à mieux comprendre les technologies innovantes et émergentes importantes pour notre avenir. Au cœur de cette collaboration se trouve notre engagement à favoriser les avancées économiques et technologiques pour les participants québécois impliqués dans ce programme. Ciena est heureuse et fière d'être un catalyseur de ce que nous espérons être une initiative passionnante et essentielle qui repoussera les limites de l'innovation au Québec. "

Rodney Wilson, Chef technologique de l'innovation et de la recherche externe, Ciena

À propos de Numana

Chez Numana, nous sommes un catalyseur d'écosystèmes technologiques. Avec nos partenaires, nous réunissons les gens qui innovent afin de créer plus de valeurs, pour l'industrie des technologies, et pour tout le Québec. Fondée en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. Pour en savoir davantage, consulter le : https://numana.tech/

