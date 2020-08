Le Fonds pour la large bande du CRTC allouera 72 millions de dollars à des projets sélectionnés dans le nord du Manitoba, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest

OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 12 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC a annoncé les cinq premiers projets qui recevront du financement du Fonds pour la large bande en vue d'améliorer les services d'accès Internet offerts à plus de 10 100 ménages dans 51 collectivités, dont la grande majorité est autochtone.

Le Fonds pour la large bande allouera 72 millions de dollars à :

Broadband Communications North pour un projet satellitaire dans le nord du Manitoba ;

; Norouestel pour quatre projets, dont deux au Yukon (un satellitaire et un de fibre) et deux dans les Territoires du Nord-Ouest (un satellitaire et un de fibre).

Les projets sélectionnés desservent tous des collectivités qui reçoivent des services d'accès Internet à large bande qui ne répondent pas actuellement à l'objectif de service universel. Les projets au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest fourniront des vitesses de 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement avec données illimitées à près de 26 % des ménages dans ces deux territoires. Au total, 316 kilomètres de nouvelle fibre seront installés pour brancher de nombreuses collectivités au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Dans cinq collectivités dépendantes des satellites du nord du Manitoba, les résidents auront accès à des vitesses de 10 Mbps pour le téléchargement et de 1 Mbps pour le téléversement avec données illimitées, une amélioration majeure par rapport au service actuellement offert. De plus, le CRTC s'attend à ce que ce projet soit une étape provisoire, puisque Broadband Communications North prévoit offrir des services améliorés à l'avenir.

Avant de recevoir le financement, les bénéficiaires doivent remplir un énoncé des travaux décrivant les détails de chaque projet, dont le calendrier et les coûts, qui doit être approuvé par le CRTC. On s'attend à ce que les travaux de construction débutent au printemps 2021 pour la plupart des projets.

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d'avoir des réseaux de communication fiables dans la vie de tous les jours, de nombreux Canadiens ayant dû composer avec de mauvaises connexions Internet. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans le comblement du fossé numérique. Ce financement initial du Fonds pour la large bande du CRTC améliorera l'accès dans le Nord et aura des retombées positives sur de nombreuses collectivités. Cependant, nous sommes conscients que trop de régions d'un bout à l'autre du pays sont toujours mal desservies. L'évaluation des demandes reçues à la suite de notre deuxième appel de demandes est une grande priorité. »

- Ian Scott, président et dirigeant principal, CRTC

Les détails de chaque projet (collectivités desservies, services qui seront offerts, contribution du Fonds pour la large bande du CRTC et coût total des projets) se trouvent dans le document d'information à l'intention des médias.

Une fois les projets terminés, les bénéficiaires devront fournir des services Internet à large bande à un prix établi dans leur demande qui ne dépasse pas le prix des services offerts dans un grand centre urbain ou une grande collectivité de la même province ou du même territoire. Le prix ne pourra pas excéder, pendant au moins cinq ans, le prix indiqué par le demandeur dans sa demande.

Certains projets soumis à la suite du premier appel de demandes, dont ceux au Nunavut , ont été reportés au deuxième appel de demandes. Les projets restants découlant de premier appel de demandes ne sont plus considérés, puisque ce premier appel a pris fin.

, ont été reportés au deuxième appel de demandes. Les projets restants découlant de premier appel de demandes ne sont plus considérés, puisque ce premier appel a pris fin. Les demandes ont été évaluées en fonction de plusieurs facteurs, y compris le mérite technique, la viabilité financière, le niveau de consultation et de participation de la collectivité et le montant de financement provenant d'autres sources, à la fois publiques et privées.

Le Fonds pour la large bande du CRTC accordera jusqu'à 750 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer des projets qui améliorent les services d'accès Internet dans les régions mal desservies du Canada . Il est complémentaire aux investissements du secteur privé et aux initiatives du secteur public.

. Il est complémentaire aux investissements du secteur privé et aux initiatives du secteur public. En juin 2019, le CRTC a lancé un premier appel de demandes ciblant les territoires ainsi que les collectivités dépendantes des satellites partout au Canada , qui ont grandement besoin de services d'accès Internet à large bande améliorés.

, qui ont grandement besoin de services d'accès Internet à large bande améliorés. En novembre 2019, le CRTC a lancé un deuxième appel de demandes pour des projets visant à améliorer les services d'accès Internet à large bande partout au Canada . Il a reçu 593 demandes pour un total de 1,5 milliard de dollars de financement. Le CRTC a commencé le processus d'évaluation et les projets sélectionnés seront annoncés dès que possible.

. Il a reçu 593 demandes pour un total de 1,5 milliard de dollars de financement. Le CRTC a commencé le processus d'évaluation et les projets sélectionnés seront annoncés dès que possible. L'objectif du service universel du CRTC quant aux services d'accès Internet fixes est de faire en sorte que tous les Canadiens aient accès à des vitesses d'au moins 50 Mbps pour le téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement, avec une option de forfait de données illimitées.

En 2019, 42,6 % des ménages en région rurale avaient accès à des services Internet à large bande offrant 50 Mbps pour le téléchargement, 10 Mbps pour le téléversement et des données illimitées.

L'objectif du service universel quant aux services d'accès sans fil mobiles est de faire en sorte que tous les Canadiens aient accès à la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie LTE). Cette dernière devrait être accessible non seulement aux ménages et aux entreprises, mais aussi le long des principales voies de transport.

Le CRTC s'attend à ce que le service d'accès Internet à large bande fixe soit disponible pour 90 % des ménages et entreprises canadiennes d'ici la fin de 2021, et pour la totalité d'entre eux dès que possible par la suite.

