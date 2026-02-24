Plus de 1 M$ pour soutenir les services de santé mentale en langue anglaise

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise lance son appel de projets visant les services de santé mentale en langue anglaise pour l'année 2026-2027.

Par cette démarche, le gouvernement du Québec souhaite améliorer les services offerts aux Québécoises et Québécois d'expression anglaise par les organismes à but non lucratif (OBNL) œuvrant dans le domaine de la santé mentale. Les projets retenus devront se dérouler sur une période maximale de trois ans et répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants :

Créer ou maintenir des services en collaboration avec d'autres OBNL qui offrent des services de santé mentale aux Québécoises et Québécois d'expression anglaise;

Développer de nouveaux services ou améliorer les services existants en matière de santé mentale pour les populations anglophones, y compris les plus vulnérables;

Collaborer avec les établissements de santé et de services sociaux dans le but d'améliorer l'accès des Québécoises et Québécois d'expression anglaise aux soins et aux services de santé mentale.

Les organismes intéressés ont jusqu'au 20 mars 2026, à 23 h 59, pour soumettre leur projet.

Faits saillants :

L'aide financière maximale pouvant être accordée est de 55 000 $ pour un projet couvrant un territoire local, de 70 000 $ pour un projet couvrant un territoire régional et de 120 000 $ pour un projet couvrant le territoire national.

Cet appel de projets s'inscrit dans le cadre du programme Renforcer la vitalité des communautés d'expression anglaise du Québec et dans le cadre de l'Entente Canada-Québec relative à la mise en œuvre du Plan d'action pour les langues officielles.

Lien connexe :

Tous les détails relatifs à l'appel de projets, y compris le formulaire et les modalités de dépôt, sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Québec à Québec.ca.

SOURCE Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438 821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]