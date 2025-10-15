Québec lance l'appel de candidatures pour les bourses et les formations en gouvernance de sociétés

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie annonce le lancement de l'appel de candidatures pour le programme de bourses et de formation en gouvernance des sociétés destiné aux membres des minorités visibles et ethniques.

Le programme, annoncé en 2022, fait partie de l'engagement du gouvernement du Québec de donner suite aux recommandations du Groupe d'action contre le racisme et ainsi bonifier le bassin de membres de minorités visibles et ethniques formés à la gouvernance des sociétés d'État. Ce programme a aussi pour but de favoriser une meilleure représentativité au sein des conseils d'administration de ces mêmes organisations.

L'appel de candidatures permettra de décerner quatre bourses et d'offrir la formation en gouvernance des sociétés d'État à 24 personnes. Pour être admissibles, les personnes candidates doivent remplir les critères requis et déposer leur candidature avant le 7 novembre.

Faits saillants

Jusqu'à maintenant, le programme a permis à 12 administratrices et administrateurs d'accéder à la désignation d'administrateur de sociétés certifié (ASC). De plus, 71 administratrices et administrateurs ont pu accéder gratuitement à une formation spécifique en gouvernance des sociétés d'État, dispensée par le Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

Par le passé, le gouvernement du Québec lançait deux appels de candidatures distincts : un pour les bourses et un autre pour la formation en gouvernance de société d'État. Cette année, l'appel de candidatures unique regroupe les deux volets du programme.

Les personnes ayant 35 ans ou moins en date du 31 décembre 2027 peuvent également bénéficier de bourses pour participer au programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés et à la formation en gouvernance des sociétés d'État par l'entremise du Secrétariat à la jeunesse.

Lien connexe :

Pour connaître les modalités et soumettre sa candidature : Bourses en gouvernance de sociétés | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

SOURCE Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]