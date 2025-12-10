QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - L'appel de candidatures des prix Pour un Québec sans racisme 2026 est lancé aujourd'hui. Cette reconnaissance officielle vise à mettre en lumière les actions exemplaires d'une personne, d'une entreprise, d'une organisation publique et d'un organisme engagés dans la lutte contre le racisme et la déconstruction des préjugés.

Les prix Pour un Québec sans racisme sont une reconnaissance des gestes concrets qui font la promotion de la culture du respect et du vivre-ensemble entre tous les Québécois et les Québécoises. Ils se déclinent en quatre catégories :

Personne;

Organisme;

Entreprise;

Organisation publique.

Faits saillants :

Les prix Pour un Québec sans racisme sont remis par le gouvernement du Québec depuis 2022 et sont en continuité des actions recommandées dans le rapport du Groupe d'action contre le racisme.

La date limite pour déposer une candidature est le 10 avril 2026. Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante : [email protected] .

. Les candidatures admissibles sont évaluées en fonction des critères généraux suivants : La contribution concrète et démontrée des réalisations aux objectifs des prix; La qualité des réalisations; L'originalité et le caractère novateur des réalisations; La qualité générale du dossier, qui permet d'apprécier les éléments significatifs qui distinguent une candidature.

Les lauréats recevront une médaille et les récipiendaires des catégories « Personne » et « Organisme » se verront attribuer une bourse de 5 000 $ chacun.

SOURCE Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438-821-6755; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]