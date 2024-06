Plus de 1,3 M$ pour atténuer les risques liés aux feux de forêt

BAIE-TRINITÉ, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, annoncent un investissement de 1 374 003 $ pour soutenir quatre municipalités de la région de la Côte-Nord dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Cette annonce est faite au nom du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

Les sommes sont ainsi réparties :

Sept-Îles : 318 811 $;

Port-Cartier : 247 880 $;

: 247 880 $; Baie-Trinité : 538 098 $;

Godbout : 269 214 $.

Pour la ville de Sept-Îles, le soutien financier permettra la réhabilitation des lignes mécanisées de protection réalisées en urgence autour de la ville au cours de l'été 2023 et la mise en œuvre de recommandations qui seront émises par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dans le but d'augmenter la résilience face aux incendies de forêt.

Pour la ville de Port-Cartier, la municipalité de Baie-Trinité et celle de Godbout, les sommes investies permettront également la mise en œuvre de recommandations qui seront émises par la SOPFEU dans le but d'augmenter la résilience face aux incendies de forêt. Ces recommandations consisteront notamment en la mise en place des mesures de sensibilisation auprès du public ainsi qu'en la réalisation des travaux de contrôle de la végétation pour protéger des résidences, des entreprises et des infrastructures essentielles.

Ces investissements s'inscrivent dans le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), qui est sous la coordination du ministère de la Sécurité publique. Les projets retenus ont été proposés par les municipalités concernées et ont fait l'objet d'analyses des experts du ministère de la Sécurité publique. Les municipalités seront les responsables de l'exécution des travaux.

Citations :

« Nous agissons concrètement pour appuyer les villages et les municipalités qui doivent mettre en œuvre des moyens d'atténuation des risques liés aux feux de forêt et de prévention des risques liés à l'érosion et à la submersion côtières. Le gouvernement tient à ce que les citoyens et citoyennes de la Côte-Nord bénéficient d'un milieu de vie plus sécuritaire. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous le constatons, les changements climatiques entraînent des répercussions de plus en plus grandes sur notre territoire. C'est pourquoi il est essentiel de favoriser des initiatives qui visent à la fois un aménagement durable, mais également un environnement sain pour toutes et tous. Nous sommes donc fiers d'appuyer financièrement les municipalités qui passent à l'action pour mettre en place des mesures d'adaptation climatiques adéquates, afin qu'elles soient plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les feux de forêt de l'année dernière nous ont marqués collectivement, mais ils nous ont surtout fait réaliser que plusieurs de nos communautés peuvent être à risque et pourraient être encore mieux protégées. Aujourd'hui, nous annonçons plus de 1,3 M$ pour permettre à des municipalités de notre région de s'adapter aux changements climatiques en devenant plus résilientes. C'est important pour nous d'être au rendez-vous et de soutenir celles qui souhaitent mettre en œuvre des mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. »

Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Il est clair que la prévention est importante en tout temps, mais aussi à l'approche de la saison des feux de forêt. Je suis content de cet investissement, mais surtout, je suis fier de la proactivité des municipalités pour assurer la sécurité de leurs citoyennes et citoyens en mettant en place des mesures préventives afin de protéger les résidences, les entreprises et les infrastructures essentielles. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« L'an dernier, nos équipes ont dû mettre en place rapidement des mesures pour protéger nos infrastructures des feux de forêt. Les sommes annoncées aujourd'hui permettront de finaliser de manière consciencieuse les travaux de protection entamés en urgence l'été passé et d'être encore mieux outillés pour le futur. »

Denis Miousse, maire de la ville de Sept-Îles

« La municipalité de Port-Cartier se doit d'être parée à toutes éventualités. Nous l'avons constaté l'an dernier, nous ne sommes pas à l'abri des feux de forêt à proximité des secteurs résidentiels. Ces investissements nous permettront de mettre sur pied des mesures de prévention, et par le fait même de rassurer la population. »

Alain Thibault, maire de la ville de Port-Cartier

« Je suis satisfait de cette annonce pour les gens de notre municipalité. C'est une belle opportunité qui nous permet de travailler en prévention pour protéger nos biens, nos infrastructures et surtout notre population. »

Guy Côté, maire de la municipalité de Godbout

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le gouvernement du Québec et la SOPFEU pour leur engagement sans faille dans la protection de notre belle municipalité et de toute la Côte-Nord contre les incendies de forêt. Leur collaboration exemplaire et leurs mesures préventives sont essentielles pour assurer la sécurité de nos résidents et la préservation de notre environnement naturel. »

Étienne Baillargeon, maire de la municipalité de Baie-Trinité

Faits saillants :

Le financement accordé aux Villes de Sept-Îles et de Port-Cartier découle de l'action 3.1.4.2, « Implanter des solutions d'adaptation pour les feux de forêt », du Plan pour une économie verte 2030, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

découle de l'action 3.1.4.2, « Implanter des solutions d'adaptation pour les feux de forêt », du Plan pour une économie verte 2030, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Les financements jusqu'en 2026-2027 pour Sept-Îles ainsi que Port-Cartier s'inscrivent dans les efforts du CPS, notamment pour atténuer les risques liés aux feux de forêt et les risques liés à l'érosion et à la submersion côtières.

s'inscrivent dans les efforts du CPS, notamment pour atténuer les risques liés aux feux de forêt et les risques liés à l'érosion et à la submersion côtières. Ce cadre est un programme gouvernemental administré par le ministère de la Sécurité publique, qui offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en œuvre de celles-ci.

Le financement du CPS provient principalement des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique ainsi que du Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Le ministère de la Sécurité publique accompagne les municipalités dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques de sinistre financées par le gouvernement du Québec.

