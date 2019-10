Plus de 1 200 adhérents et 22 000 produits québécois concernés - Aliments du Québec dévoile sa nouvelle image de marque

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs québécois et de mettre en valeur les produits d'ici, Aliments du Québec est heureux de dévoiler sa nouvelle identité graphique modernisée qui témoigne du dynamisme et de l'évolution de ses adhérents. Avec sa nouvelle identité, Aliments du Québec réaffirme son leadership comme promoteur de l'industrie agroalimentaire québécoise, et ce, autant pour les petits artisans que les grandes industries d'ici. Le nouveau logo, plus simple et plus flexible, s'intègre mieux aux emballages et pourra être repéré plus facilement sur quelque 22 000 produits.

« Aliments du Québec souhaitait moderniser son logo, mais aussi se doter d'une plateforme de marque permettant de partager les histoires des producteurs, des transformateurs, des restaurateurs et des intervenants du milieu agroalimentaire québécois », a déclaré Marie Beaudry, directrice générale, Aliments du Québec. Ce changement s'inscrit dans la Politique bioalimentaire 2018-2025 du Québec qui vise notamment à promouvoir et à valoriser les produits bioalimentaires d'ici, particulièrement dans un marché toujours plus ouvert et plus compétitif.

Un logo plus épuré

Le nouveau logo d'Aliments du Québec arbore un design graphique épuré, dont les nombreuses déclinaisons - Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, Aliments du Québec-Bio, Aliments préparés au Québec-Bio et Aliments du Québec au menu - facilitent le choix des consommateurs québécois.

Créé par lg2, le logo témoigne également de l'évolution de la marque et cristallise ce que représente Aliments du Québec pour la population québécoise. Cette nouvelle identité actuelle et rassembleuse découle du désir de faire d'Aliments du Québec une plateforme où se partage le savoir-faire d'ici.

« La conception du nouveau logo comportait de nombreux défis. En effet, le logo est utilisé sur 22 000 produits différents et souvent en petit format », ajoute Marc-André Fafard, vice-président, Design, lg2. « Nous avons donc éliminé les menus détails et les dégradés de l'ancien logo, lancé en 2002. La lettre Q, qui symbolise ici le Québec, agit comme contenant du logo et les inscriptions Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec sont clairement indiqués à l'intérieur même de la lettre rendant ainsi le logo facilement repérable pour les consommateurs. Quant à la nouvelle forme ronde du logo, elle maximise son impact sur les emballages. De plus, la queue du Q peut parfois indiquer une appellation biologique ou même se déployer afin de raconter une histoire. »

Le jaune et le bleu ont été conservés, mais avec une prédominance de jaune. Aliments du Québec s'approprie ainsi cette couleur, qui sera à l'honneur dans la nouvelle plateforme de marque. Dans le cas des produits bios, le bleu est remplacé par le vert.

Lors du processus de création, qui s'est étendu sur plus d'un an et demi, l'équipe de design a sollicité l'avis de nombreuses parties prenantes. En effet, en plus d'Aliments du Québec, lg2 a consulté le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ainsi que de nombreux adhérents et partenaires du programme.

Des certifications bénéfiques

Les adhérents d'Aliments du Québec s'entendent tous : les différentes certifications d'Aliments du Québec leur sont grandement utiles, particulièrement dans un marché de plus en plus compétitif. En effet, de nombreuses études démontrent clairement la valeur et la pertinence de l'organisme, chiffres à l'appui. Une étude de marché révèle qu'un produit affichant le logo Aliments du Québec augmentait les parts de marché de 2,8 % alors que 80 % des consommateurs estiment qu'il est important que les produits du Québec soient identifiés sur les lieux de vente. Aliments du Québec est la marque la plus reconnue parmi tous les labels de qualité québécois. Ce sont également 67 % des Québécois qui prennent toujours ou souvent en compte les logos de certification locale quand ils font l'épicerie et près de la moitié des consommateurs d'ici déclarent être prêts à payer davantage pour des produits ayant la certification Aliments du Québec.

Fondé en 1996 par les membres de la Filière agroalimentaire québécoise, Aliments du Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir l'industrie agroalimentaire à travers les certifications Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec et leurs déclinaisons respectives. Aliments du Québec est la seule organisation qui garantit la provenance des produits qu'elle contrôle et certifie.

