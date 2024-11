Le restaurant Côté Est remporte la 7e édition du Prix restaurateur Aliments du Québec au menu

LONGUEUIL, QC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Hier soir, lors d'une soirée spéciale marquant les 10 ans du programme Aliments du Québec au menu, le restaurant Côté Est de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, a été désigné grand gagnant de la 7e édition du Prix restaurateur Aliments du Québec au menu. Ce prestigieux prix récompense les restaurants du programme qui se démarquent par leur engagement envers l'approvisionnement, l'utilisation et la mise en valeur des aliments québécois.

De gauche à droite : Kim Côté, chef et cofondateur de Côté Est et Perle Morency, cofondatrice de Côté Est. Crédit photo : Aliments du Québec (Groupe CNW/Aliments du Québec)

Cofondé par le chef Kim Côté et Perle Morency en 2012, Côté Est célèbre les saveurs uniques du Bas-Saint-Laurent, en harmonie avec la richesse naturelle du Kamouraska, entre littoral, terres agricoles et forêt. Grâce à des partenariats étroits avec des producteurs locaux, le restaurant propose des plats qui reflètent la diversité du terroir, de la semence à l'assiette. À travers une offre variée qui inclut une buvette gastronomique, une cantine estivale, une boutique d'artisans et des expériences culinaires mariant cueillette et gastronomie, l'écosystème de Côté Est propose une expérience immersive où chaque plat devient une rencontre avec le savoir-faire local. Ce restaurant incarne la passion, la créativité et l'excellence des saveurs régionales.

« Ce prix décerné à Côté Est est pleinement mérité. C'est un exemple remarquable dont l'ensemble de l'industrie peut s'inspirer. Lorsqu'on met le Québec dans l'assiette, que ce soit dans un café, une buvette, une cantine ou une nappe blanche, c'est la meilleure façon de soutenir les producteurs et les transformateurs d'ici qui offrent des produits d'exception. Je suis ravie de constater l'engagement croissant des restaurateurs québécois à utiliser et à promouvoir les produits locaux et de leur engouement envers notre programme. »

-- Mathilde Laroche-Bougie, gestionnaire du programme Aliments du Québec au menu

Deux autres finalistes remarquables

Aliments du Québec tient à souligner les efforts d'approvisionnement et de mise en valeur des aliments locaux des deux autres restaurants finalistes. Le Recto Verso, situé à Sainte-Adèle où le chef propriétaire Bruno Léger met en valeur des ingrédients locaux et de saison soigneusement choisis pour exprimer les saveurs du terroir des Laurentides. Ainsi que l'Auberge des Glacis, à L'Islet dans Chaudière-Appalaches. Félicitations à sa propriétaire et aubergiste Nancy Lemieux, engagée dans la promotion des saveurs locales où elle propose un menu évolutif reflétant la richesse régionale, en partenariat avec plus de 70 producteurs locaux.

Un programme rassembleur depuis 10 ans

Cette septième édition du Prix restaurateur coïncide avec les 10 ans du programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu dont le répertoire compte maintenant plus de 900 restaurants. Créé conjointement avec l'Association Restauration Québec (ARQ) en 2014, Aliments du Québec au menu agit comme repère prisé par les consommateurs. En affichant clairement l'origine québécoise et locale des produits bioalimentaires qu'ils utilisent, les établissements de restauration facilitent leur positionnement et permettent aux consommateurs de mieux les repérer et d'orienter leurs choix.

« Aliments du Québec joue un rôle stratégique au sein des établissements du milieu des hôtels, restaurants et institutions (HRI). En plus de reconnaître et de valoriser les efforts d'approvisionnement local, notre OBNL contribue concrètement à l'achat local en répondant aux besoins de ces établissements à la recherche de produits d'ici, en rapprochant l'offre de la demande. Tous ces efforts s'inscrivent dans notre mission de contribuer au rayonnement de l'industrie bioalimentaire du Québec. »

-- Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

Pour en apprendre davantage sur le Prix restaurateur et consulter le carnet de citations du jury, visitez quebecaumenu.com/prix-restaurateur/.



À propos d'Aliments du Québec au menu Aliments du Québec au menu est un programme de reconnaissance développé par Aliments du Québec destiné aux restaurants et institutions qui valorisent les produits du Québec dans leur menu. Le volet Restaurant, développé en collaboration avec l'Association Restauration Québec (ARQ), compte actuellement plus de 900 membres. Visitez notre site Internet : Aliments du Québec au menu





Aliments du Québec remercie le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour son soutien financier.





Retrouvez ici les photos libres de droits

SOURCE Aliments du Québec

Pour les demandes d'entrevue avec Mathilde Laroche-Bougie d'Aliments du Québec au menu ou Perle Morency, copropriétaire de Côté Est, veuillez contacter : Annie Martineau, Conseillère, communication, Aliments du Québec, [email protected], C. 514.947.4522