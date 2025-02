LONGUEUIL, QC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Alors que le Canada fait face à des tensions commerciales majeures, Aliments du Québec rappelle qu'il existe un repère fiable pour soutenir notre économie locale à travers l'alimentation : le logo jaune d'Aliments du Québec. Depuis près de 30 ans, l'organisme guide les consommateurs vers des aliments produits ou transformés ici, avec la garantie d'une vérification rigoureuse.

Une marque forte

Aliments du Québec invite les consommateurs à repérer ses logos en épicerie : manger local, c’est facile de faire le bon choix (Groupe CNW/Aliments du Québec)

Aliments du Québec détient les marques de certification Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons biologiques. Les quelque 25 000 produits portant ces marques de certification passent par un processus de vérification rigoureux, garantissant la provenance locale des aliments, qu'ils soient produits ou transformés au Québec.

Soutenir l'économie locale

Avec une notoriété enviable - 85 % des consommateurs francophones québécois connaissent au moins une marque d'Aliments du Québec (Léger - mars 2024) - les logos sont des repères de confiance en épicerie. Dans le contexte actuel, l'une des meilleures façons de soutenir l'économie québécoise est de privilégier les produits vérifiés par l'organisme. Ils sont facilement repérables, que ce soit sur les emballages des produits ou à l'épicerie avec de l'affichage en tablette, grâce à la collaboration avec les principaux grands détaillants alimentaires. Dans certaines régions du Québec on retrouve également des identifiants régionaux tels que Zone Boréale, Saveurs des Cantons-de-l'Est, Goutez Lanaudière et Gaspésie Gourmande, il suffit de porter attention.

« En période d'incertitude, misons sur des repères fiables, tels que Aliments du Québec. Nos logos facilitent le geste d'achat des consommateurs à la recherche de produits locaux. Plus que jamais, chaque achat local est important et profite à notre économie. Pour répondre à la situation actuelle, nous travaillons à intensifier l'identification en lieux de ventes et nos actions de promotion afin de mettre de l'avant les marques québécoises. Il faut utiliser au maximum cet outil qui a fait ses preuves. »

Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

« Face au contexte commercial avec les États-Unis, il est plus que jamais essentiel d'accroître l'achat local. Chaque dollar dépensé ici soutient directement nos communautés, nos agriculteurs, nos pêcheurs et nos transformateurs. Je vous invite à trouver le logo Aliments du Québec parmi les identifiants sur un produit. C'est un gage de crédibilité pour préserver la confiance du consommateur. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

De tout pour tous les goûts

Une riche variété d'aliments québécois existe, dans toutes les catégories de produits, dans toutes les rangées d'épicerie : boissons, boulangerie et pâtisserie, confiserie, fruits et légumes, produits céréaliers, poissons, fruits de mer, viande, sauce, huile, vinaigre, condiments... Les consommateurs peuvent consulter le répertoire en ligne pour découvrir la richesse des aliments québécois.

Un appel aux entreprises québécoises

Pour les entreprises québécoises qui veulent afficher leurs produits d'ici, c'est le moment idéal pour adhérer à Aliments du Québec et faire vérifier leurs produits. Les frais d'adhésion abordables permettent à un maximum d'entreprises locales de bénéficier de la notoriété des marques de certification de l'organisme. Et pour tout ce qui est non-alimentaire, les entreprises peuvent se tourner vers l'organisme Les Produits du Québec, qui est un OBNL qui vérifie la provenance québécoise des produits à travers leurs marques de certification ; Produit, Fabriqué ou Conçu au Québec.

À propos d'Aliments du Québec

Aliments du Québec est un organisme à but non lucratif qui contribue au développement de l'industrie bioalimentaire, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion de quelque 25 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, de même que leurs déclinaisons biologiques, toutes reconnues et appréciées des consommateurs. Son programme Aliments du Québec au menu reconnait les restaurants et les institutions qui valorisent les produits du Québec dans leur menu. Pour que le choix du local soit possible aussi bien en épicerie qu'au restaurant ou à la cafétéria.

alimentsduquebec.com

jaimelesalimentsduquebec.com

quebecaumenu.com

Aliments du Québec remercie le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour son soutien financier.

SOURCE Aliments du Québec

Information ou demande d'entrevue avec Isabelle Roy : Annie Martineau, Conseillère, communication, Aliments du Québec, [email protected]