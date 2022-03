Plus de 1,1 M$ pour le développement social en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Une entente sectorielle de 1 120 000 $ pour le développement social en Mauricie a été conclue. Elle permettra d'améliorer les conditions de vie individuelles et collectives sur le territoire de la Mauricie grâce à la concertation, à l'échange d'expertises et à la mise en action des partenaires.

L'entente amènera aussi l'élaboration et la mise en œuvre du Plan d'action sur le développement social en Mauricie. Ce dernier vise à avoir une meilleure connaissance des enjeux sociaux, tels que l'emploi, la sécurité alimentaire et l'habitation, par la production d'outils de veille sur les inégalités sociales. Il a également pour but de favoriser la participation citoyenne. Des initiatives innovantes et structurantes seront aussi élaborées et consolidées.

Les partenaires financiers sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), Centraide des régions du Centre-Ouest du Québec, les MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux, les villes de Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque ainsi que le Consortium en développement social de la Mauricie, qui est aussi le mandataire de l'entente.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement prenne part à ce partenariat, notamment par sa contribution financière de 820 000 $. Cette association permettra de partager une vision commune des priorités et des efforts à déployer en matière de développement social, de transférer les connaissances et de favoriser les pratiques gagnantes. Cela aura certainement un effet très important dans la communauté! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Pour notre gouvernement, cet investissement représente bien plus que la somme accordée, il agit comme levier pour le développement social, l'amélioration des conditions de vie et la réduction des inégalités sociales de santé. En effet, il permettra de renforcer la mobilisation des acteurs autour des enjeux tout en facilitant des travaux territoriaux intégrés et les arrimages des ressources humaines et financières. Tout cela, dans l'objectif de soutenir le développement durable des communautés par la prévention et d'améliorer la santé des Mauriciennes et des Mauriciens. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Grâce à cette entente, des actions se poursuivent et se développent sur des enjeux communs comme la sécurité alimentaire, l'habitation, la mobilité durable et la participation citoyenne. Ainsi, nous pourrons répondre à la priorité régionale qui consiste à favoriser la qualité de vie et le bien-être de la population et j'en suis heureux. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La diffusion de cette entente m'enthousiasme. C'est une belle façon de souligner le 20e anniversaire du Consortium pour lequel j'assume la présidence depuis 2019. Notre leadership s'exerce avec force sans frontière entre les territoires, les enjeux sociaux et les organisations concernées. L'agir ensemble est façonné par les valeurs partagées de solidarité et de coopération pour répondre aux enjeux de l'heure. Nous sommes reconnaissants aux personnes, aux élues et élus, aux organismes et aux ministères qui soutiennent le développement social. À titre de nouveau président de la Table des élus, je m'engage à exprimer une voix sociale déterminée à agir concrètement dans la vie de nos populations et de nos communautés. »

Jean-Yves Saint-Arnaud, président de la Table des élus de la Mauricie, président du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et président du Consortium en développement social de la Mauricie

« En Mauricie, le développement social est porté par des organisations régionales ainsi que par des comités territoriaux de développement social qui mobilisent de nombreux partenaires autour de différents enjeux sociaux. Pour Centraide Mauricie, il était naturel de contribuer à cette mobilisation permettant la mise en œuvre d'actions répondant aux enjeux des communautés en vue d'améliorer leur qualité de vie. Le Consortium contribue par la concertation à faire rayonner la région. »

Isabelle Dionne, présidente-directrice générale de Centraide des régions du Centre-Ouest du Québec

Faits saillants :

Une aide de 420 000 $ sera octroyée par le MAMH dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La participation financière du CIUSSS MCQ s'élèvera à 300 000 $.

Le MTESS contribuera à la hauteur de 100 000 $ à cette entente sectorielle.

Centraide des régions du Centre-Ouest du Québec investira pour sa part 60 000 $.

La contribution respective des MRC et des villes sera de 40 000 $.

L'entente s'échelonnera sur une période de quatre ans.

