Plus de 1,1 M$ dans la région des Laurentides pour soutenir les athlètes et leurs entraîneurs

SAINT-JÉRÔME, QC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Une entente sectorielle de 1 119 256 $ pour la mise en œuvre d'un programme de soutien aux athlètes et aux entraîneurs du Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides (CDESL) a été conclue.

Cette entente, qui a pour objectif d'élargir l'offre de services aux athlètes et aux groupes d'entraînement de la région, vise également à assurer un soutien académique et logistique ainsi que des soins particuliers aux athlètes. Par ailleurs, de l'accompagnement et du perfectionnement seront offerts à leurs entraîneurs et aux autres personnes qui les entourent.

Les partenaires de l'Entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les sept MRC des Laurentides, la Ville de Mirabel, le CDESL ainsi que le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement contribue à cette entente à la hauteur de 463 000 $ pour permettre aux jeunes athlètes d'atteindre leur plein potentiel et d'ainsi faire rayonner les Laurentides. L'engagement de toutes les MRC de la région contribuera certainement à établir des partenariats avec les milieux communautaire, scolaire et municipal, et ce, au bénéfice des athlètes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à remercier l'équipe du CDESL qui a à cœur le cheminement des athlètes laurentiens des niveaux Excellence, Élite ou Espoir. La bonification des services et d'encadrement qui leur sont offerts contribuera, j'en suis certaine, à ce qu'ils atteignent des sommets de performance. Bravo! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je ne peux que me réjouir de voir des initiatives comme celle-ci voir le jour. Cette entente permettra certainement de contribuer au développement des athlètes des Laurentides, tout en optimisant la conciliation de leur sport et de leurs études. Félicitations à celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce projet! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides est fier de continuer à soutenir les athlètes de la région dans leur démarche vers l'excellence. À l'échelle du Québec, la région des Laurentides est novatrice grâce à cette formule de soutien incroyable qu'offre depuis plus de quatre ans le CDESL avec la collaboration de l'ensemble des forces vives de la région et des territoires. »

Scott Pearce, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Depuis 2012, le CDESL a démontré son importance afin de soutenir la jeunesse sportive des Laurentides. Ce soutien financier, de la part des MRC de la région des Laurentides et du Ministère, permettra à davantage de sportives et sportifs de profiter de l'expertise du CDESL sur le territoire des MRC de la région. Ce sont approximativement 4 000 athlètes des Laurentides qui pourront-être accompagnés dans leur parcours vers l'atteinte de leurs objectifs.»

François Cantin, président-fondateur du CDESL

Faits saillants :

La participation du MAMH s'élèvera à 463 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La contribution de la MRC de Thrérèse-de- Blainville sera de 206 080 $, celle de la MRC de La Rivière-du-Nord de 137 632 $ et celle de la MRC de Deux-Montagnes de 117 024 $. La MRC des Pays-d'en-Haut versera, quant à elle, 74 336 $. La Ville de Mirabel octroiera pour sa part 50 784 $. Une somme de 32 000 $ proviendra de la MRC des Laurentides et la MRC d'Argenteuil y consacrera 20 000 $. L'apport de la MRC d'Antoine-Labelle sera de 18 400 $.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources: Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Hugo Paquette, Conseiller politique régional, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, 819 326-1020; Information: Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746