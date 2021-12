Plus d'un million pour le bien-être des personnes atteintes de cancer et celui de leurs proches

La campagne s'est clôturée le 7 décembre au Salon 1861 par l'événement Cancerto Montréal, présenté par le Canadien National, en collaboration avec Norton Rose Fulbright, CGI, Marsh & McLennan Agency et Vézina.

D'octobre à décembre, des artistes reconnus se sont produits lors de ces soirées-bénéfice, soit Guylaine Tanguay, qui est aussi porte-parole de la Fondation québécoise du cancer, l'Orchestre symphonique du 7e art, Mario Pelchat, Dan Bigras et Eli Woods.

En 2021, la série Cancerto a ainsi permis de récolter près de 600 000 $ à travers la province, et 311 080 $ à Montréal; des sommes records en cette année hors de l'ordinaire.

Ces fonds permettront à des milliers de personnes fragilisées par la maladie d'avoir recours à des services et à des programmes qui favorisent leur bien-être.

« Les infirmières, psychologues, nutritionnistes, massothérapeutes, kinésiologues, art-thérapeutes et l'ensemble des employés la Fondation québécoise du cancer sont là pour informer, sensibiliser, héberger et accompagner tous ceux qui traversent cette épreuve, les diagnostiqués comme les proches. En tant que médecin je suis témoin de l'apport inestimable de ces soins à nos patients. » -- Dr Sauthier, président du conseil d'administration de la FQC et chef du département d'obstétrique gynécologie au CHUM.

Une mission primordiale, inconcevable sans l'implication de sa communauté d'affaires



« Heureusement, nous pouvons compter sur la fidélité et l'engagement du milieu d'affaires pour poursuivre notre mission. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué au succès de notre campagne corporative 2021. Avec votre soutien, nous avons réussi à doubler notre capacité d'accueil et d'accompagnement » -- Marco Décelles, directeur général de la FQC.

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité .

